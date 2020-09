The Cure: Robert Smith asegura que el nuevo disco está listo

No paran las buenas noticias para los fans de The Cure, pues luego de la colaboración del buen Robert Smith en «Strange Times», el nuevo sencillo de Gorillaz, llega el feliz anuncio de que el nuevo álbum de los británicos ya está terminado.

Según reporta la revista Rolling Stone, en un diálogo reciente con BBC 6 Music, el líder de la banda fundada en 1976 confesó que el material no solo está listo para salir a la luz, sino que sería el más sombrío de la historia del grupo. En ese sentido, el artista de 61 años aseguró que esta temporada de aislamiento social de algún modo los ayudó a estar menos dispersos y enfocarse en tal producción:

«Nuestra idea para este año fue terminar el álbum que empezamos el año pasado, yo quería terminar mi álbum en solitario y también digitalizar décadas de material para hacer la película con Tim Pope sobre la historia de la banda. Entonces, en verdad me ha beneficiado porque no ha habido otras distracciones, así que en realidad ya logré mucho de lo que quería hacer».

Más adelante, puntualizó que hay una «gran canción al final del disco de The Cure, la misma contiene 10 minutos de intensa fatalidad y tristeza». Lo que todavía no confirmó el nacido en Blackpool es el título del disco, aunque existen fuertes rumores que indican que se va a llamar Live from the Moon. Todo parece indicar que pronto saldremos de la duda, aunque la placa aún no tiene una fecha de estreno pactada.