Tres provincias con uso obligatorio de barbijo

El uso de barbijos para aquellas personas que no tengan síntomas de Covid-19 es un debate que se instaló desde que comenzó la pandemia. Si bien la mayoría de los especialistas médicos señalan que no sirven para pacientes asintomáticos, ya son 3 las provincias en la Argentina que obligan a la población a utilizarlos en las calles: se trata de Catamarca, La Rioja y Jujuy, a las que se sumó un distrito de la provincia de Buenos Aires (Zárate).

El primer distrito que decretó la medida fue Catamarca. Allí, el gobernador Raúl Jalil, explicó las razones por las que, a su criterio, esa provincia ha logrado esquivar hasta el momento los casos de coronavirus entre la población. «Es un poco de suerte y un poco de prevención», aseguró en diálogo con Ámbito Financiero y dijo que, si bien adhirieron a todos los decretos del Gobierno Nacional, la única diferencia es que se ha ordenado la obligación del uso del barbijo. «Hay países que lo han hecho, en Asia se hace mucho, en otros países no… El uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad. Y su uso en la provincia es de cerca del 95%. Es obligatorio en la calle, en los cajeros, para hacer las compras. No tenemos una multa por no usar barbijos: hemos instalado la obligación de usar barbijos y hemos tenido una respuesta de la sociedad no esperada y bastante importante», explicó el mandatario provincial.

En La Rioja, desde este lunes todos los habitantes que deban salir de sus hogares tendrán que hacerlo con el rostro cubierto, con barbijos, pañuelos o cualquier otro protector facial. El gobernador Ricardo Quintela, estableció el uso obligatorio para todos los que circulen en la provincia. Al respecto se aclaró que por «protectores faciales» se hace alusión también a pañuelos, bufandas y cualquier otro elemento que cubra la zona de nariz y boca. «Lo dispuesto se enmarca como medida preventiva en el marco de la pandemia por el virus COVID19, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales 6 fueron confirmados en esta provincia lo que obliga a tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación», expresó el decreto.

«En ese sentido y teniendo en cuenta que una de las principales características del SARS COV 2 es su alta transmisibilidad y que tiene capacidad de contagio aún en pacientes asintomáticos, es que muchos especialistas sugieren la utilización masiva en toda la comunidad de elementos tales como barbijos y/o protectores faciales, los que usados de manera correcta tienen una función muy importante para evitar la transmisibilidad del virus», agregó la norma.

Jujuy. El domingo por la tarde el Comité Operativo de Emergencia de Jujuy comunicó que no se registraron casos confirmados de coronavirus en esa provincia. «Al momento han sido evaluadas 53 personas como casos sospechosos y sean descartados 48. No hay casos confirmados ni en seguimiento. Dos permanecen internados con muy buen estado de salud», explicó Omar Gutiérrez, titular del COE. Por su parte, el gobernador Gerardo Morales comunicó que a partir del próximo viernes 10 será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública. «Vamos a recomendar el uso del barbijo para evitar la transmisión del virus de personas asintomáticas», dijo el gobernador. «No es algo que genere protección, esto tiene que seguir acompañado con las recomendaciones del lavado de manos y el distanciamiento«, acotó Gutiérrez. Morales mencionó que de no cumplir con esta nueva norma, se cobrará una multa de mil pesos a los infractores.

En Provincia de Buenos Aires también. La Municipalidad de Zarate también decidió que, a partir del martes, las personas que estén en la vía pública, deberán hacerlo con barbijo obligatorio, según comunicaron en sus redes sociales. En el video institucional que acompaña al mensaje de las redes sociales, explican que se basan en datos provenientes de República Checa, donde el número de contagios disminuyó. Para llevar a cabo la medida, el Intendente Osvaldo Cáffaro comenzó una campaña de repartición de barbijos, consignó Infocielo.

En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que podría revisar sus recomendaciones sobre el uso de barbijos a la luz de los resultados de un nuevo estudio del MIT, según el cual las gotitas emitidas con un estornudo o la tos pueden «viajar» en el aire bastante más lejos de lo que se cree.