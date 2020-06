Tunuyán: gran gesto del vendedor de un comercio

Se trata de Luis Duarte, reconocido empleado de una casa de deportes de Tunuyán, gran gesto en momentos de tanta sensibilidad. Conocé esta hermosa historia.

El viernes por la noche, una mujer del distrito de Chilecito, San Carlos, se comunicó con El Cuco Digital para contar que un joven tunuyanino tuvo un hermoso gesto con su nieto. La sorpresa es que este muchacho, ya había sido noticia meses atrás por devolverle una enorme suma de dinero a un gendarme.

La historia es así: una mamá llegó con su pequeño hijo Lautaro a la zapateria Vaypol, ubicada en el departamento de Tunuyán, para comprarle calzado al pequeño. La progenitora le pidió al empleado que la atendió si podía mostrarle algunas zapatillas que rondaran el precio de los 1500 pesos, suma que tenía disponible en ese momento para la compra. Sin embargo, al hijo se le iluminó el rostro cuando observó unos lindos botines, pero su madre insistió en que no podía comprárselos porque no le alcanzaba, entonces el chiquito, desilusionado, se puso a llorar.

Fue en ese momento que Luis Duarte, quien se desempeña en ese comercio, se convirtió en un héroe sin capa para Lautaro, ya que decidió ofrecerle a la mamá pagar el resto del dinero que necesitaba para que el pequeño pudiera llevarse los botines a su casa y terminar con tanta angustia que le había ocasionado no acceder a algo que tanto anhelaba.

“La felicidad que tenía ese nene no tiene precio. Yo siempre en lo que puedo ayudo; es inexplicable lo que yo siento cuando hago esas cosas, no tan solo en el negocio sino recolectando cosas a quienes lo necesitan también” comentó Luis a este medio-.

Por otro lado, con cierta vergüenza y timidez el joven agregó: “Yo nunca le cuento a nadie cuando hago esto; de hecho mi novia no sabe nada; yo estas cosas las hago y después intentó ni acordarme. Uno intenta estar para el otro porque yo también a veces he necesitado algo y un montón de gente se ha ofrecido y me ha traído la solución prácticamente”.

“Mi familia me enseñó así. Pero uno lo hace por inercia sin esperar nada a cambio” concluyó Luis convencido de que la clave siempre está en hacer el bien sin mirar a quien.

Ni el primer ni último destacable gesto

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, Luis también fue protagonista de una destacable acción: devolvió una gran suma de dinero que se le cayó en la calle a un hombre.

Dario Bracamonte, un gendarme retirado, había viajado a Tunuyán para visitar a su esposa. La pareja decidió pasear por el centro de la ciudad y al momento de descender de su vehículo, a Dario se le cayó una importante suma de dinero.

Luis, que justo por allí pasaba, se percató de la situación y acudió rápidamente al lugar exacto, antes que alguien más se apoderara de lo ajeno. El muchacho levantó unos 72 mil pesos y se los regresó a su dueño.

