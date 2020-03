UCIM pide que se tomen medidas en favor de las Pymes

La UCIM, a través de notas enviadas al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas; al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero; al gobernador, Rodolfo Suarez y al intendente, Ulpiano Suarez; solicita que tomen medidas para paliar la difícil situación que ya atravesaban la pymes, previo a las medidas tomadas en relación a la prevención y lucha contra el coronavirus y hoy, están agravadas por estas circunstancias.

Daniel Ariosto firma una nota sugiriendo medidas y poniéndose a disposición de las autoridades para elaborar planes conjuntos que permitan sostener las empresas y no tener que prescindir de puestos de trabajo, lo que agravaría las condiciones sociales y económicas de nuestro país.

El texto de la nota, que firma el presidente de UCIM es el siguiente:



Mendoza, 16 de marzo de 2020

UCIM junto a otras cámaras de comercio e industria del país y en conjunto también con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) pide al Gobierno Nacional y al Provincial que realicen las gestiones necesarias para declarar la emergencia económica.Esto es frente a las medidas sanitarias y de prevención tomadas por el Gobierno nacional y de nuestra provincia en resguardo de la población, para evitar el desarrollo de la pandemia en nuestro país y con la intención de controlar la expansión, apuntan a declarar la cuarentena de una gran parte de la ciudadanía y limitar la circulación tanto a nivel regional como internacional.Vemos muy adecuadas las medidas anunciadas y entendemos que todos debemos seguir las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación a efectos de que cuando llegue el invierno, nos encuentre en buenas condiciones. Por otra parte, deseamos señalar que el panorama que se nos presenta al empresariado es de extrema complejidad y afecta drásticamente a la actividad productiva, sea comercial, industrial o de servicios , especialmente afectará al Sector de Turismo, ya que se han cerrado los pasos fronterizos y el Gobernador de Mendoza ha solicitado el cierre del Aeropuerto de nuestra provincia y lo mismo ha realizado el Gobierno de Chile .Por lo tanto y a no dudar todo lo enunciado, afectará al sistema económico y a la actividad, que ya venía atravesando una severa situación. Ante esto, tanto el Gobierno nacional y los provinciales, deben tomar medidas de emergencia también desde lo económico. Las actuales circunstancias llevan a necesitar que se encaren políticas concretas de asistencia para pymes a fin de que no se agrave la situación social ya compleja, con la pérdida de fuentes de trabajo o el cierre de empresas.A través de nuestra institución, los empresarios solicitan se tomen urgentes medidas , tales cómo la baja del IVA, la modificación del impuesto al cheque, la baja de los aportes patronales (el 931), Ingresos Brutos (las provincias), proponer una moratoria por deudas impositivas, la disponibilidad de créditos blandos, todo esto en defensa del sector de las empresas Pymes que se mueven en la economía formal, como también de los trabajadores, para que no se pierdan puestos de empleo.Los privados no podremos mantener nuestras empresas comerciales, de servicios o industriales si no se implementan desde la Nación y de la Provincia medidas de auxilio y se diseñen programas adecuados y concretos que eviten un mal mayor que perjudique aún más a las familias, las empresas y finalmente al Estado.Por todo lo antes expuesto, nos ponemos a disposición para mantener reuniones tanto con el Gobierno Nacional, como provincial y municipal; que permitan realizar un aporte constructivo y quedamos atentos a cualquier ampliación que considere pertinente.