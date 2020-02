Un dron volará viñedos de Las Heras para mejorar la producción

Desde hoy, y mediante un convenio de colaboración que se firmó este jueves entre la Municipalidad de Las Heras y Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), productores vitícolas del departamento norteño, podrán acceder a diversas herramientas tecnológicas y programas de desarrollo, tal es el caso de un dron agrícola y una aplicación (App) para costos.



Entre las herramientas más impactantes que ofrecerá el convenio, se encuentran el servicio de drone -durante el acto se realizó una demostración- con el que se podrá escanear toda la superficie del viñedo y de esa manera los técnicos informar a los productores dónde necesitan más riego, en qué sector del cultivo hará falta aumentar o disminuir el uso de agroquímicos, así como el rendimiento potencial del viñedo, entre otros datos cruciales para mejorar la producción.



A este beneficio tecnológico se suma el asesoramiento en el manejo integral de viñedos, el acceso a aplicaciones de control como el registro de costos, optimización del recurso hídrico, actividades para el desarrollo y líneas de financiamiento.



“Queremos activar la producción en el departamento, para desarrollarla y tener también diversidad en la parte vitivinícola; no solo quedarnos con el viñedo, con una muy buena uva de mesa o en la elaboración del vino, sino también buscar de qué manera podemos ofrecer otras cosas que lo hagan más competitivo al sector. Por medio de lo técnico podemos abaratar costos, mejorar la calidad y lograr ese trabajo conjunto de lo público y lo privado, para que los pequeños productores también puedan desarrollarse, participar y tengan respuestas”, destacó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco.



El acto contó con la participación de 25 productores de la zona, autoridades de la Cooperativa Algarrobal, representantes y técnicos de Corporación Vitivinícola Argentina y funcionarios de la comuna de Las Heras.



“Para los productores de uva el tema es problemático, nos cuesta conseguir gente, es problemático el precio del producto, hay falta de créditos o son altos y se nos hace muy pesado seguir. No hay rentabilidad en este momento en el sector, el producto se paga cada vez menos, por eso este tipo de apoyo de lo público y privado nos viene muy bien. Cualquier acción que sume el gobierno local o las entidades como COVIAR, la agradecemos”, afirmó Vicente Suriano, propietario vitícola lasherino e integrante de la Cooperativa Algarrobal.



Este acuerdo –que tiene una vigencia de cuatro años- también prevé un programa de transferencia y asesoramiento tecnológico al que los productores podrán acceder sin costos y que tiene como objetivo una gestión eficiente a largo plazo de los viñedos permitiéndoles a los viticultores ahorrar en costos y sacar el máximo rendimiento al cultivo.



Así, los productores lasherinos tendrán acceso a una aplicación gratuita denominada “Cepapp” que les permitirá la administración económica on line del viñedo, optimizar costos y homogeneizar parcelas. “Esta herramienta permite al productor cargar los costos y llevar un seguimiento ordenado de los gastos como así también del rendimiento del cultivo pudiendo calcular los futuros resultados”, sintetizó Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza y miembro del directorio de COVIAR.



Además, Manzanares destacó la importancia de lograr que el productor sea aún más eficiente, por ello dijo que “es necesario articular más lo público con lo privado, en especial con los municipios, porque ellos conocen mejor su zona y detectan con más facilidad las necesidades de los productores, para luego nosotros poder ofrecer un paquete acorde a esa necesidad y con medidas tecnológicas y técnicas como las que hemos presentado hoy”.



Por otra parte, el acuerdo habilitará futuras líneas de financiamiento para pequeños productores, así como el ingreso a programas ya acordados o por acordar con el Estado provincial o nacional, y estrategias para el desarrollo del enoturismo.