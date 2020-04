Vecinos enardecidos de Junín atraparon a un acosador nocturno

Cerca de la medianoche del miércoles -22 de abril- decenas de vecinos de Junín, armados con palos y linternas, cercaron y detuvieron a un hombre, luego de salir a la calle con el fin de darle fin a lo que describieron como un verdadero suplicio en el que durante varias noches no lograron conciliar el sueño por merodeadores sobre los techos de sus casas.

El episodio ocurrió en el Barrio Ciudad de Junín, cercano a la rotonda de ingreso al micro centro del departamento del Este mendocino al que se sumaron vecinos de los barrios CEC y Sergio Sergi, en busca de un grupo de unos cuatro hombres que, según explicaron, hace unos 15 días le quitaron la paz a varias familias.

El suceso fue cubierto por un representante de la Radio Mega Noticias con asiento en ese departamento quien teléfono en mano logró testimoniar de lo ocurrido con la intervención de algunos cuerpos policiales que, en colaboración de los mismos vecinos indignados, recorrieron los techos de varias viviendas con el fin de dar con el paradero del resto de la banda.

Se pudo conocer la versión de que los merodeadores vigilaban mujeres que viven solas y por eso caminaban por los techos. Alertados los habitantes del lugar, en algunos techos colocaron fuertes reflectores con el fin de iluminar la zona cuando advirtieran la presencia de los malvivientes, plan que rindió sus frutos dedido a que lograron detener a uno de los individuos.

La cobertura en vivo fue realizada desde un dispositivo movil a través de la FunPage de Mega Noticias por Facebook Live. Una vecina contó que «lo vimos que iba caminando por la calle todo vestido de negro, con barbijo negro y con capucha, supuestamente venía del barrio Centro Empleado de Comercio donde más tarde fue atrapado por la policía, en la casa de la suegra de su hermana», narró una joven testigo.

La misma testigo relató que la suegra del detenido confirmó que «es hermano de su nuera y que no lo habían querido delatar a la policía, que supuestamente andaba con un cuchillo. La policía lo sacó de ahí. No quiso salir solo porque sabía que lo iban a linchar. Ya las otras noches asustaron a una chica que tiene a una hija discapacitada y a mi casa alumbraron desde una ventana a mi hija. Realmente no quieren robar, quieren hacer algún daño físico», reflexionó. Y agregó del detenido: «Al flaquito ese yo lo vi y tendrá unos 22 o 23 años».

Para observar el material audiovisual logrado por el periodista de Mega Noticias seguir el siguiente enlace: