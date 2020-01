Vendimia 2020: los primeros precios por las pasas de uvas

Aparecieron los primeros precios que algunos secaderos ofrecen al viñatero para comprarles las uvas para elaborar pasa y vienen con un aumento del 41% respecto al costo en que cerró la pasada temporada, informó la periodista Elizabeth Pérez para el Diario de Cuyo de San Juan.

Ya se está comprando entre $12,7 y $15,40 por kilo de uva (ambos con IVA incluido), por encima de los $9 y $10 del año pasado. En el sector explican que eso responde a dos factores: uno es que la pasa es un producto que acompaña el valor del dólar, y el otro; que se trata de un negocio que está atomizado en muchas empresas, y no en 2 o 3 firmas que monopolizan el mercado y son formadoras de precios generalmente a la baja, como ocurre con el vino y mosto.

Lo cierto es que esos valores preliminares dan indicios de que otra vez la pasa volverá a ser un buen negocio, mucho mejor que el de uvas destinadas a vinos genéricos o mosto, sobre las que reina la incógnita de cuánto será el precio esta temporada. Las entidades viñateras están pidiendo un precio de base de $12 por esas uvas, pero hay quienes hablan de que el mercado puede llegar a pagar la mitad, lo que mantiene a todas las entidades en ebullición por estos días. En cambio la uva para pasas arrancó con el pie de derecho con esos valores. La empresa Melo Alimentos (3 M.G.S.A.) salió a comprar uvas de las variedades Fiesta, Flame y Sultanina a $14 el kilo más IVA, aunque no difundió las condiciones de pago. Otra firma -Vitícola Cuyo S.A.- salió con una oferta de $12 con IVA incluido, en busca de uvas sin semilla para pasa y de Red Globe para exportación, pero ofrece pagar de contado. La oferta es recibiendo la uva ya cortada y puesta en secadero. En este último caso, la firma que tiene viñedos propios está buscando completar volumen para cumplir con envíos a un cliente del exterior, debido a que sufrió algo de merma en su finca a causa del clima. No fue posible contactar a directivos de la firma Melo para conocer sus condiciones.

BUENOS AÑOS

El año pasado la pasa tuvo un buen año, con excelentes precios tanto para el productor que vendió la uva, como para aquel que se animó y la secó por su cuenta para luego venderla ya hecha pasa, a causa de una gran demanda mundial y sin nada de stock en los secaderos sanjuaninos. Incluso hasta el propio Gobierno salió a alentar al viñatero a que hiciera pasa: el Ministerio de Producción incluyó líneas de crédito de cosecha, acarreo y secado de uvas en su paquete de ayudas financieras a tasas subsidiadas para los productores más chicos. En el 2018 en cambio, por menor demanda en el mercado internacional los secaderos no ofrecieron buenos precios, incluso apostar a pagar menos por kilo de uva que la destinada a hacer vino y los viñateros se volcaron al mosto: unos 50 millones de kilos de uvas para pasa se volcaron a las bodegas. Luego la pasa tuvo un buen precio, pero no alcanzó y el año pasado los paseros arrancaron con cero stock, algo que este año se repite. «»Los viñateros que tienen uva para pasas están contentos, es un sector que crece. Y al estar en muchas manos el productor tiene más posibilidades», dijo Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes y dueño de Vitícola Cuyo. Auguró una buena temporada, con una merma que se verá neutralizada con nuevas producciones de viñedos, y precios equilibrados. Otros referentes exportadores fueron más cautos, y anticiparon que habrá que esperar que se estabilice el precio de los mercados internacionales que este año no sufren faltantes de pasas. «»Recién está iniciando la cosecha, los precios internacionales han bajado y son un condicionante» dijo un fuerte referente del sector.



Porcentaje total

3,5 por ciento de los 2.519.886.200 kilos cosechados el año pasado fueron para elaborar pasas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Volumen total

* Es decir, 87.749.900 kilogramos de uva totales cosechados en el país se destinaron a ser, en general, desecados al sol. San Juan respondió con unos 100 millones de kilos.

Las variedades

Las principales variedades de uva cultivadas en San Juan para hacer pasas son Flame seedless (53%), Arizul o 351 (15%), Fiesta (11%) y Superior seedless (9%), entre otras.