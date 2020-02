Verasay buscará que no toquen a los fondos previsionales en el Congreso

View this post on Instagram

Hoy nos reunimos con directivos de las distintas cajas previsionales de profesionales de Mendoza para evaluar el impacto que ha tenido la reestructuración de la deuda sobre los bonos. Con la intención de apoyar al sector recibimos la propuesta para impulsarla en el Congreso Nacional. El objetivo de la iniciativa es excluir de la aplicación de la Ley de Reestructuración de Deuda Pública a las cajas profesionales que hayan invertido a la fecha en bonos, títulos u otros instrumentos del Estado Nacional. Participaron del encuentro, Félix Nallín, Ricardo Aiscorbe y Federico Bordón miembros de @cajadelasaludmendoza; Turi Marcheta representante de la Caja Técnica; Gonzalo Barrio de la Caja de Abogados y Procuradores; Gustavo Ferro y Mario Comellas de la Caja de Ciencias Económicas; Alejandro Echeverría y Carlos Le Donne, de la Caja de Escribanos.