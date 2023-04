La diputada nacional María Eugenia Vidal arremetió contra el lujanino Omar De Marchi por despegarse del frente: “No hay excusas para no competir adentro de la coalición”

La partida de Omar De Marchi del frente oficialista de Mendoza dio de que hablar a nivel nacional, pero la polémica decisión recién comienza. El misterio del nuevo frente que tendrá al lujanino como precandidato a la gobernación finalmente se revelará el miércoles. Lo único que se sabes hasta el momento es que el espacio estará integrado por peronistas y radicales, así lo afirmó a este medio el mismo exintendente de Luján.

Mientras hace algunas semanas atrás María Eugenia Vidal era recibida en la provincia por Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, el lujanino se mantenía distante. Si la meta de la diputada era calmar las aguas en el oficialismo local, claramente no lo consiguió. Lo cierto es que recientemente la precandidata presidenciable del PRO salió a cuestionar el gesto del lujanino por querer competir por fuera de Cambia Mendoza.

“Una cosa es competir o no dentro del espacio y esa es una decisión legítima de cualquier dirigente, y otra cosa es competir fuera del espacio”, lanzó Vidal sobre la decisión De Marchi y en diálogo con Infobae.

“Cuando hablo del espacio no solamente hablo del espacio Juntos por el Cambio sino dentro del PRO, que es mi partido. Hay una decisión del PRO de integrar Cambia Mendoza que no es más que la expresión de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, que Juntos por el Cambio gobierna con Alfredo Cornejo”, sostuvo la exgobernadora de Buenos Aires.

Vidal, también se refirió a los desencuentros entre Cornejo y De Marchi, por no llegar a un acuerdo para mantener la unidad: “No siento que esto contribuya para nada a estas señales de responsabilidad y unidad que nos están pidiendo los argentinos. Sobre todo en una provincia donde hay PASO y boleta única, donde no hay excusas para no competir adentro de la coalición”, sentenció la funcionaria nacional.