Violencia de género: el caso de un abogado mendocino para la TV

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Mientras de a poco se van conociendo los detalles de un caso judicial que inició como una simple ruptura de pareja que derivó en denuncias por violencia de género en Mendoza más cobra notoriedad debido a la forma en la que procedió Claudio Sebastián Carelli, abogado con matrícula número 7754 – A, según se puede observar en el padrón online del Colegio de Abogados local.

La siguiente historia que bien podría ser la génesis de un exitoso guión para una serie de TV encierra diversos detalles que no hacen más que desnudar lo manipulable que puede ser el sistema bajo el cual se da por sentado que deben obtener contención, amparo y asistencia gratuita las víctimas de violencia de género en Mendoza. Esto, según lo que ordena la Ley provincial 8226, que adhirió a la nacional 26.485 y que sirvió a diversos actores políticos contemporáneos para completar campañas propias en vistas de un asunto muy caro que atraviesa a todas las clases sociales.

En resumen, y más adelante se brindarán en este espacio escandalosos detalles, la trama hace blanco principalmente en el joven letrado Carelli, quien, a pesar de formar parte del plantel de los asesores legales dispuestos por el Colegio de Abogados de Mendoza para dar cumplimiento al convenio celebrado con la Dirección de Género y Diversidad provincial, decidió jugar con la desesperación y la falta de información de Patricia Reneé Burges y la conveniencia de Walter Horacio Perea. Este último, asesorado por María Paula Vetrugno, y con la intención de enterrar un caso por violencia de género con un convenio extrajudicial en el que se firmó la correspondiente liquidación de lo que se denomina la «comunidad conyugal».

Hasta aquí todo podría llegar ser interpretado como un procedimiento casi normal salvo por la palabra «gratuito» que se cita en el artículo 2 de la Ley 8653 por la cual se creó en Mendoza el Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y de Derechos Humanos de la Provincia que hoy actúa en los casos que corresponden a través de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. En criollo, Carelli, a pesar de tener prohibido cobrar honorarios para atender el caso que le fue dispuesto por el Estado mendocino a raíz de lo denunciado por Patricia Burges, el profesional hizo todo lo posible para obtener dinero en forma particular. Claro, también recibiría los honorarios dispuestos por ley por el mismo Estado provincial.

Como correlato de lo expuesto, ahora Patricia Burges, luego de un largo camino recorrido en el que llegó a visualizar varias veces el fin trágico de su vida, fue por todo y planteó una demanda de 50 millones de pesos en la que involucró al Estado provincial, al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y a Claudio Sebastián Carelli por daños derivados de violencia de género. Violencia de género que nunca fue citada en el convenio extrajudicial arriba expuesto en que el simplemente se citó la liquidación de la sociedad conyugal sin hacer nunca mención tampoco del hijo que en común tiene con Perea.

«La responsabilidad de los demandados no pasa solamente por el hecho de que el Doctor CLAUDIO SEBASTIAN CARELLI la llevara a celebrar un convenio donde consta que se le abonaron honorarios, sino también por la falta de control sobre los casos de violencia de género que se atienden, la falta de trabajo interdisciplinario que podría haber evitado la inconducta del patrocinante de la víctima, sino también porque no se hizo ninguna reserva por los daños y perjuicios ocasionados, ni previsto reparación por compensación conforme el Código Civil o reparación conforme la Ley 26.485», cita uno de los párrafos de la demanda interpuesta y que ya obra en manos de la Justicia.

Y agrega la demanda que firman los abogados Carlos Lombardi y Carolina Jacky: «La negligencia de los demandados, la falta de capacitación y control beneficiaron a quien ejerció violencia de género y no a la víctima. Poco interesó el después, pese a la denuncia efectuada por la víctima del cobro de honorarios por parte del abogado designado, nada se hizo para reparar ese daño y contener a la víctima. Es posible que en su defensa los demandados argumenten que los honorarios fueron abonados por el ex esposo de la víctima y no por ella. De usar este argumento en su defensa, los demandados demostrarán una vez más la falacia de su slogan “PATROCINIO GRATUITO”.

Una serie de TV mendocina

Según denunció en su momento la víctima, luego de varios episodios de violencia que llegaron a un extremo de degradación en el que no tenía siquiera baño para sus necesidades, logró escapar de la vivienda en la que convivía con su entonces esposo quedando en situación de calle.

El inicio del relato de la mujer de 56 años se situó en lo ocurrido en setiembre de 2018, cuando el hombre la echa de la casa y la obliga a subsistir sin recursos debido a que la ocupación de ella hasta ese momento había sido el de ama de casa.

Berges continuó recordando que la carencia de recursos propios, no sabiendo qué hacer, se fue a vivir a la parte superior de la vivienda que se encontraba en construcción. Sin luz, sin agua y sin baño, aguardando que su marido se fuera de la casa a trabajar para poder ir al baño o a comer.

Dependía totalmente de su marido, quien en su momento le hizo abandonar su trabajo para dedicarse a las tareas hogareñas y cuidar de sus hijos, no sabía cómo salir de ese círculo de violencia ya que, según sus dichos, él no permitía que lo abandonara.

En noviembre de ese año, ante una discusión muy violenta la actora abandonó la casa. Se escapó. Huyó y pasó dos noches en situación de calle.

Un oficial de la Policía de Mendoza la encontró y entrevistó en la Terminal de Ómnibus de Mendoza y ordenó su traslado a la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Desde ese lugar la derivaron al área de la mujer de Godoy Cruz ubicada en el Hipermercado Libertad. Y desde allí llegó a hasta el domicilio de Avenida España 16 en la ciudad de Mendoza, donde funciona la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza.

Contó que en ese lugar fue contenida y atendida por una profesional quien la hizo pensar y reflexionar sobre lo que estaba viviendo.

De esa atención fue que, con la contención de una amiga pudo tener techo y la seguridad para concurrir al Tribunal de Familia de Godoy Cruz donde realizó la primera denuncia, desde donde se pidió la exclusión de hogar de Perea y una perimetral.

Después, manifestó, que fue amenazada de muerte y con arma de fuego por su ex. También que en otras oportunidades le cruzaba el auto en la calle y le profería distinto tipo de amenazas.

Frente a estos hechos y las circunstancias personales de la víctima es que recurrió al servicio de patrocinio urídico gratuito donde le ofrecieron asistencia desde el Estado Provincial.

Corría el mes de diciembre de 2018 y, luego de la denuncia penal, gracias al convenio que el Gobierno de Mendoza tenía con el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza le designan al abogado Claudio Sebastián Carelli para que se hiciera cargo de su caso.

Carelli tomó el trabajo de asistencia legal conforme lo establece la Ley Provincial 8653 y comenzó con el divorcio unilateral. Berges contó que le hizo saber al profesional que no tenía ningún ingreso y que vivía de la venta de ropa, objetos de la casa, de ayuda de amigas y que ni al médico podía concurrir.

En esa oportunidad el profesional le indicó que pedir alimentos tardaría mucho tiempo, lo que habría demostrado en forma temprana un desconocimiento de lo que establece la Ley 26.485 – art. 26 inc. b-5.

Ante la denuncia penal, el domicilio de Perea fue allanado y se le secuestraron armas ilegales y fue detenido.

Mientras tanto, la mujer no tenía con qué vivir, sin medicación, con deudas ya que su exmarido había dejado de pagar todos los impuestos, tasas y servicios de la propiedad en que vivía Berges con su hijo. Aquí se marca supuesta otro desconocimiento de Carelli a la Ley 26.485 – art. 26 inc. a-5.

La mujer además relató que en un momento llamó a la línea telefónica de ayuda al suicida luego de haber ingerido un frasco de tranquilizante e intentando cortarse las venas. Una amiga viajó desde Buenos Aires para acompañarla.

Saliendo de su estado de depresión y con el conocimiento de Carelli de todo lo ocurrido, como así también de la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza, el abogado, según amplió, le pidió la suma de dos mil pesos para pagar la tasa de justicia y tres mil para hacer tasar la casa por parte de la Inmobiliaria Cocucci, diciéndole que después se descontarían esos gastos. Nuevamente aquí cabría otra vez la pregunta: ¿Qué paso con la gratuidad de la Ley 26.485 – art. 16 inc. a?

En esa oportunidad Carelli le indicó que tenía que cobrarle honorarios.

Ante esta situación concurrió a la Dirección de Género y Diversidad de Mendoza y contó sobre el pedido de su patrocinante. Ahí fue que le dijeron que de ninguna manera debía pagar honorarios y que el Carelli no podía cobrar honorarios. También que se encargarían de refrescarle la memoria a Carelli.

Más tarde, Carelli y la abogada de su exmarido comenzaron una negociación sobre los bienes de la sociedad conyugal. En esa oportunidad Berges le consultó que si además de la división de los bienes existía la posibilidad de reparación por los daños producidos por la violencia de género. También por el hecho de que ella había dedicado toda su vida al trabajo de ama de casa y crianza de sus hijos y que nunca había podido llevar adelante otra actividad que hoy le permitiría obtener recursos propios.

Según la mujer, Carelli le manifestó que no tenía derecho.

Ella pensaba que el accionar de Carelli era seguido por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza o por el mismo Gobierno Provincial.

No se reclamó ninguna compensación. No se inició ningún juicio por daños y perjuicios como lo indica la Ley 26.485. No se constituyó en querellante, ni como actor civil en la parte penal, tampoco se reclamaron los alimentos debidos por el hijo.

De esta forma se la llegó a firmar un convenio privado con su exesposo, donde sin dudas existió un vicio en la voluntad Berges por su estado de vulnerabilidad. Donde además se la hizo renunciar a normas de orden público establecidas en la Ley 26.485, obligándole olvidar a sus derechos.

El convenio en su “cláusula séptima” establece que los honorarios Carelli por el divorcio y la celebración del convenio serían abonados en su totalidad por Perea, algo que le estaba prohibido al abogado.

La “cláusula octava” establecía confidencialidad, condición para todas las partes, lo que llamó la atención de todo los que hoy siguen el paso a paso del presente caso.

La “clausula novena” previó que podrían haber aparecido controversias, por lo que se previó que cualquiera de las partes pudiera atacar ese convenio, como ahora lo denunció Berges.

En la “cláusula decima”, a pesar de lo dicho anteriormente, se estableció que las partes renunciaran a cualquier otro reclamo. Poderosamente llamó otra vez la atención de que esa renuncia a derechos estuviera dirigida a la víctima de violencia de género. El solo ver las acciones que se le prohibieron ejercer mostró son aquellas que hacen a la víctima, violando normas que en el fuero judicial se consideran «de orden público» y que ninguno de los profesionales participantes en dicho acuerdo beberían haber desconocido sin tener responsabilidad.