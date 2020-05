Violencia de género y domiciliaria en Argentina

Por CAROLINA JACKY / En estos días todos habrán escuchado (y leído) que existe una ley sobre el derecho de las víctimas.

Cuando mencionan esta ley dicen que los jueces deben consultar a las víctimas de delitos cuando dicten una medida que pueda afectarlas o que cambie condiciones del proceso.

Esta referencia se hace en estos momentos ante el dictado de domiciliarias por parte de Jueces de distintas jurisdicciones.

Cuando hablan de esto mencionan casos de femicidios, abusos sexuales y cuestiones de violencia de género.

En respuesta a esto también habrán escuchado que periodistas, abogados y hasta jueces dicen que esa ley, sobre el derecho de las víctimas, es una ley nacional que no todas las provincias han adherido, y si la provincia no adhirió, el juez no tiene obligación de cumplirla.

FALTA CAPACITACIÓN EN LEY MICAELA

Frente a estos dichos y declaraciones NADIE SALIÓ A CORREGIR A TODOS ESTOS IGNORANTES.

Por eso estamos como estamos.

Por eso uno se indigna por el desconocimiento existente por parte de quienes YA TENDRÍAN QUE ESTAR CAPACITADOS.

No se ha escuchado a NADIE advertir sobre este error.

Estamos hablando que todos los protegidos por la Ley 26.485 (mujeres, niños, niñas y adolescentes) conforme su artículo 3, tienen ese derecho desde el 2009 y TODAS LAS PROVINCIAS han adherido a la misma.

Es una ley de orden público, NADIE tiene que invocarla, los jueces y fiscales deben cumplirla.

Para los ignorantes y burros que nos informan y dirigen, lean por lo menos lo que dice la ley:

La Ley 26.485 que la Ley Micaela ordena estudiar, en su artículo 16 nos dice: «Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: … inciso d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte»