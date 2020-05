Viral: alumnos de Tupungato presentaron sus buzos por redes

Alumnos de la Escuela Compañia de María se transformaron en tendencia luego de publicar un video donde presentan sus buzos. La pandemia de Covid-19 no los frenó y llegaron más a lla de las fronteras del departamento.

Desde que comenzó a circular el coronavirus en Ámerica y específicamente en la Argentina, las cosas cambiaron por completo, sobre todo en lo que respecta a la educación.

El pasado 15 de marzo, el Gobierno nacional anunció que quedarían suspendidas las clases presenciales y desde ese momento, los alumnos de todos el país comenzaron a tomar clases de forma virtual desde sus hogares. La medida, que obligó a adoptar de un día para el otro una nueva forma de adquirir conocimientos, también causó gran tristeza en los alumnos del último año de la secundaria, ya que es un momento que los adolescentes esperan para disfrutar el cierre de unos de los ciclos más importantes de la vida.

En Mendoza, como en otros lugares del país, en quinto los estudiantes diseñan un buzo o campera que los identificará durante todo el año en cada actividad escolar, recreativa y deportiva. Para presentar la indumentaria, despliegan un divertido show frente a todos los compañeros de la escuela.

Sin embargo, por el momento, no será posible llevar a cabo las divertidas presentaciones en los establecimientos debido a la pandemia que flagela al mundo. Aunque para “los chicos de quinto” del Colegio Secundario Compañía de María de Tupungato no fue un impedimento, ya que la presentación la hicieron de forma virtual. Eso sí, lo que no imaginaban es que la alegre animación audiovisual sería en poco días una de las más visitadas en las redes sociales, superando en Twitter, por ejemplo, las 470 mil visualizaciones.

El video que simula el triler de una película comienza: “Mis compañeros y yo somos de las CDM un colegio donde están los más capos de la Almirante Brown. Un colegio para los más manijas, las más perras y los más borrachos de todas las promos antes vistas“. Y luego, continúa: “Pero…cuarentena, tareas, llanto, pruebas. No podemos terminar así. Tenemos que hacer algo. Tengo una idea. Esta va a ser la mejor presentación de sus vidas“.

QUIEN DIJO QUE NO PRESENTÁBAMOS???? in your face pic.twitter.com/4tWktYtZAK — Marianela Perez (@Mari____Perez) April 30, 2020

Desde el establecimiento educativo le brindaron todo el apoyo a estos ingeniosos estudiantes y los destacaron por tener valentía para hacer frente a su último año: “El Colegio Compañía de María, acompaña a su promoción “CALIMBA 2020”, EN LA PRESENTACIÓN DE SUS CAMPERAS”.

“Expresando el mayor afecto por su promoción de quinto año de secundario. Resaltando su VALENTÍA para hacer frente a su último año en el Colegio de esta forma tan inesperada” agregaron. Rescatando su FORTALEZA para transitar este escenario con todas y cada una de las emociones que los invade”.

Por último, el escrito cerró: “La Dire los quiere mucho”.

Fuente: El Cuco Digital