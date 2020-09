Vocación y compromiso de cuatro docentes de Educación Física

Hebe Caballero, Rodrigo Parada, Gianina Maugeri y Martín Cusa, cada día reafirman su profesión y pasión por el deporte.

El 17 de setiembre es el Día del Profesor en Argentina. Se conmemora a José Manuel Estrada (1842-1894), pensador argentino destacado en el ámbito de la educación. Esta fecha ocupa un lugar en el calendario en reconocimiento al trabajo que los profesionales de la educación realizan día a día.

Desde niños, Hebe Caballero, Rodrigo Parada, Gianina Maugeri y Martín Cusa, comenzaron su camino en el deporte y con el pasar de los años, sumaron el amor por la docencia en la Educación Física.

Es sabido que deporte mueve emociones, sentimientos e incide en el comportamiento de las personas, a través de los valores que transmite: perseverancia, igualdad, esfuerzo, superación, respeto, solidaridad, compañerismo, éxito personal y colectivo, entre muchos más. Este grupo de profesores de Educación Física empezaron a practicar deporte desde pequeños y desde entonces hicieron de él un estilo de vida.

Hebe Caballero creció practicando balonmano y lleva 39 años representando a la Universidad Nacional de Cuyo. “Actualmente sigo jugando en el equipo promocional de la UNCuyo, durante todo este tiempo solo deje de jugar durante el nacimiento de mis 4 queridos hijos”, expresó.

Como deportista, Hebe tuvo que superar varios impedimentos: “Mi carrera deportiva fue muy entretenida. Pasé de la Selección Argentina a llegar a Mendoza y que no hubiera más equipos femeninos. En ese momento me propuse volver a iniciar el balonmano femenino para poder seguir jugando, luego comenzaron a incrementarse los equipos en Mendoza y Argentina. Esa situación de ser entrenadora tan joven y mujer, en esa época, no fue fácil, pero mi amor por el deporte me hizo encontrar la profesión que tanto me apasiona”.

La profesora de 52 años ejerce la docencia desde el año ´91 en el área de Deportes de la UNCuyo. También trabajó en secundaria, en el Instituto de Educación Física Jorge E. Coll y en primaria lo hace actualmente.

“Estudié Educación Física porque siempre me gustó el deporte y el aire libre. Creo que tengo la suerte de sentir que lo que hago no es un trabajo. Como apasionada de mi profesión, creo que el deporte te da cosas que en otros lugares no vivís. En todos los aspectos del ser humano, un niño inserto en el deporte tiene vivencias que otro no tiene” expresó Caballero.

Destacó que “lo más gratificante, no son los logros, los triunfos. Para mí lo más importante es lograr que a cada personita que vos seas su profe, le dejes una huellita en su corazón. Tenemos una gran herramienta en nuestras manos, ser profes de Educación Física y jerarquizar nuestra profesión debe ser nuestro desafío”.

Rodrigo Nahuel Parada, de 34 años, juega al futsal y es preparador físico de la Selección Argentina de Fustal Femenino. “Practico deporte desde que tengo 4 años. Mi carrera deportiva empieza desde chico, haciendo natación, luego hice futbol 11 y desde los 13 años hasta la actualidad me dediqué a jugar al fustal. Tuve la suerte de vivir muchas experiencias desde chico, a nivel de selecciones provinciales y nacionales. Jugué un mundial en el 2007 con la selección nacional y estuve en proceso de selección desde el 2011 hasta el 2019” relató.

Como preparador físico de la Selección Argentina Femenina de Futsal, Rodrigo tuvo la posibilidad de jugar dos mundiales (Colombia 2013 y España 2017), obteniendo en Colombia el cuarto lugar y el subcampeonato mundial en el 2017. También participó en dos sudamericanos y un clasificatorio para el mundial.

El origen de su elección por la Educación Física viene desde siempre: “De chico viví y respiré deporte en mi familia, mis padres siempre se dedicaron al deporte, en su juventud al alto rendimiento y luego por hobby. Ya sabía que quería estudiar Educación Física para seguir mi vida vinculada al deporte. Me gusta mucho la docencia, me apasiona el enseñar a los chicos y trasmitirles un poco de lo que he ido aprendiendo desde mi vida deportiva”.

Rodrigo ejerce la docencia desde el año 2012 y actualmente tiene varios trabajos. Esta es una constaste que se repite en la mayoría de los formadores de esta especialidad. Trabaja en la Municipalidad de Las Heras, en el club de la UNCuyo y da clases en la materia Actividad Física Saludable, del primer año de la facultad de Ciencias Económicas de esa universidad.

Parada reflexionó sobre el deporte y su profesión y aseguró: “El deporte como herramienta para los valores me formo y enseño todo lo que soy. El deporte por sí solo no creo que te pueda dar valores, no hay deportes que te tengan mas valores y otros menos. Los valores los inculcan quienes hacen al deporte y sus formadores, en mi caso personal he tenido la suerte y la bendición de tener muy buenos formadores, educadores y una familia que me inculcaron desde el deporte valores y pilares que es lo que hoy en día trato de inculcarles a mis alumnos”.

Para Rodrigo es muy reconfortante el ejercicio de la profesión ya que “Lo que más puedo rescatar es el reconocimiento de los chicos y las familias para con la labor de uno, eso es algo que no se puede explicar con palabras. Los resultados deportivos son solo hechos numéricos, yo lo que trato de inculcarles a los deportistas que entreno y he entrenado es que los recursos que utilicemos para jugar y tratar de conseguir nuestros objetivos sean nobles y honestos”.

Quien también compartió su vivencia fue la profesora Gianina Maugeri. “Practico deporte (balonmano) desde los 9 años, actualmente tengo 24 y continúo practicándolo. Todos los días soy agradecida de mis años dentro del deporte, no puedo explicar lo enriquecedor que es. He tenido experiencias locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales; con mi club y con selecciones mendocinas”.

Gianina manifestó que “estar inmersa en el mundo del deporte me ayudó no solo a la salud física y mental, sino también a sociabilizar, a crear vínculos afectivos, a la consolidación y cumplimiento de valores, a aceptar el éxito y el fracaso, a viajar y conocer muchísimos lugares. Me brindó experiencias inolvidables, pero por sobre todas las cosas y la que más rescato, me permitió conocer a personas increíbles que quedan para todo el camino”.

Maugeri señaló que la profesora Hebe Caballero tuvo mucho que ver en la elección de su carrera. “Decidí estudiar Educación Física luego de que una entrenadora (Hebe Caballero) me dijo antes de un partido: ´No sé qué haces que no estas estudiando Educación Física, no solo tenés el perfil sino que tenés vocación´. Luego de ese comentario, mi cabeza quedó dando vueltas y pensando mucho. Ese mismo año, me anoté en el pre, ingresé y comencé al año siguiente” aseguró.

Si bien Gianina se recibió el año pasado, se desempeña como formadora desde el 2015. Por estos días trabaja en la Fundación Antonio Tomba, en club de la UNCuyo y en el gimnasio del Mendoza Tenis Club.

La profesora de 24 años, cree que la responsabilidad es uno de los valores que más se adquieren en la práctica deportiva y agrega: “Además, respeto, cooperación, amistad, trabajo en equipo, compañerismo, empatía y podría mencionar mil más”.

“En lo personal, mi mayor gratificación es ver a las personas superarse y aprender, no solo gracias a mi trabajo, sino a su voluntad y perseverancia para cumplir sus objetivos. Normalmente trabajo con niños, y no hay mayor satisfacción que verlos superar distintas situaciones con una sonrisa en la cara por haberlo logrado o aprendido. Tienen tanta inocencia y amor para dar, que me llenan el corazón” destacó Gianina con orgullo.

El profesor Martín Cusa tiene 34 años y también empezó a practicar deporte desde temprana edad: “Toda mi vida he practicado fútbol y futsal, desde los 5 años, siempre en el Jockey Club Mendoza”.

“La verdad que he tenido la suerte de jugar, viajar y ganar muchos torneos en este hermoso deporte; como campeonatos mendocinos, argentinos, sudamericanos y mundiales. Y sigo como si fuese el primer día, apasionado” expresó Cusa, quien lleva 18 años jugando en la primera división del “Jockey”, fue jugador de la selección mendocina mayor durante 12 años y participó en la pre-selección argentina del 2012 al 2015.

Desde hace 18 años, Martín se dedica de lleno a esta profesión. Trabaja en la Municipalidad de Las Heras, en la UNCuyo en varias áreas y coordina las categorías inferiores de futsal del Jockey Club Mendoza. “Ser profesor de Educación Física es lo que siempre amé. Estar a cargo de grupos humanos en competencias deportivas, ayudar a la educación de cada persona que se dedica al deporte, es lo que me gusta”, expresó.

Cusa considera que “todo se puede adquirir en el deporte. Desde mi óptica el deporte es todo. Le debo mi vida, y a su vez, le he brindado toda mi vida. Igualdad, honestidad, solidaridad, compromiso, lealtad, humildad, son sólo algunos, entre muchísimos otros valores” y agregó: “El brindarte a pleno con quien tengas a tu cargo y aportar todo lo máximo de uno para su crecimiento como persona y deportista, es la mayor satisfacción que un docente puede tener”.