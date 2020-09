Walter Molino el artista que “predijo” en 1962 cómo sería el distanciamiento social en 2022

Son muchas las teorías conspirativas y predicciones que circulan por Internet sobre lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo con la pandemia de coronavirus y sus consecuencias. Según publicó Sin Embargo, Existen de todo tipo y para todos los gustos, aunque ninguna de ellas está científicamente comprobada. A todas estas historias surrealistas, se le suma ahora una ilustración publicada en el año 1962 en una revista italiana que no está dejando indiferente a nadie en redes sociales.

Se trata de una de las imágenes más virales de la semana y que está impactando a miles de usuarios por cómo el dibujante Walter Molino predijo en el año 1962 cómo sería el mundo en el 2022. La ilustración fue publicada en la década de los sesenta en la revista italiana Domenica del Corriere. En la imagen vemos a decenas de personas circular por la calle en vehículos un tanto atípicos ya que son monoplaza y que cuentan con una cápsula. Son muchos los tuiteros que relacionan este tipo de cápsula con el distanciamiento social y las medidas de seguridad con las que convivimos hoy en día por el coronavirus.

PREMONICIÓN, CLARIVIDENCIA o IMAGINACION ?.

Este dibujo fue creado por el artista Walter Molino en el año 1962 y publicado en el periódico Doménica del Corriere .

Bajo el título de La vida en 2022, Walter Molino parece que no se equivocó a la hora de imaginar el posible mundo de ese año. Eso sí, a pesar de que el dibujante no hacer referencia a ningún tipo de pandemia o virus, está claro que muy desencaminado no iba en cuanto al aislamiento y distanciamiento de los ciudadanos. Junto a la ilustración de Molino, el Domenica del Corriere lanza una pregunta a sus lectores de la época: “¿Iremos por la ciudad así?”.