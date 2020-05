Ya puede verse el histórico show de Prince and The Revolution

Los herederos de Prince, junto con YouTube presentarán en esa plataforma durante tres días de mayo «Prince and The Revolution: Live», un histórico concierto que tuvo lugar en el Carrier Dome de la ciudad estadounidense de Siracusa, el 30 de marzo de 1985.

El recital muestra a Prince y a The Revolution, su histórica banda en el momento culminante de la gira «Purple Rain», y fue el primer concierto en vivo que Prince lanzó oficialmente para televisión y video.

En Youtube, el concierto podrá verse desde el 14 al 17 de mayo, mientras que el álbum podrá adquirirse y escucharse en las tiendas digitales a partir del 15.

El 14, se organizará una fiesta de streaming a las 21 de Argentina, aunque a las 20 los fans tendrán la oportunidad de participar en una reunión de preguntas y respuestas con el baterista de The Revolution, Bobby Z., moderada por la periodista estadounidense Andrea Swensson.

En la gira de «Purple Rain», The Revolution estaba integrada por Wendy Melvoin en guitarra, Lisa Coleman en teclados, Matt Fink en teclados, Brown Mark en bajo, Eric Leeds en saxo, y Bobby Z en batería y acompañaron a Prince desde el disco «1999», «Purple Rain», «Around the World in a Day» y «Parade».

El concierto en vivo en Siracusa incluyó éxitos de Purple Rain como «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry», «I Would Die 4 U» y «Purple Rain», además de otros favoritos de su primera etapa como «1999», «Little Red Corvette» y «How Come U Don’t Call Me Anymore».

Listado de la canciones:

1. Let’s Go Crazy (6:03)

2. Delirious (2:51)

3. 1999 (5:51)

4. Little Red Corvette (3:39)

5. Take Me With U (4:57)

6. Yankee Doodle Dandy (3:53)

7. Do Me Baby (4:51)

8. Irresistible Bitch (1:56)

9. Possessed (4:25)

10. How Come You Don’t Call Me Anymore (7:19)

11. Let’s Pretend We’re Married (2:11)

12. International Lover (2:01)

13. God (7:46)

14. Computer Blue (4:15)

15. Darling Nikki (3:30)

16. The Beautiful Ones (6:50)

17. When Doves Cry (9:29)

18. I Would Die 4 U (3:27)

19. Baby I’m A Star (10:57)

20. Purple Rain (19:26)

Si tenés problemas para visualizar el material audiovisual podés intentar las siguientes acciones:

Click en el siguente enlace https://youtu.be/epoREUHPGGc

Para crear una cuenta gratis seguir el siguiente enlace: http://pjkr.tvsports.top/concert.php?live#.Xr21f-rVLMJ