YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país. La medida se implementará de manera gradual y tendrá variaciones según la región.

YPF anunció una baja promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, una medida que comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de esta semana. Así lo confirmó Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, quien explicó que la decisión busca colaborar con la desaceleración de la inflación durante diciembre.

¿Cómo será la baja en el precio de las naftas de YPF?

Según detalló Marín, la reducción no será uniforme en todo el territorio nacional. La petrolera aplicará su sistema de micro pricing, un criterio que ajusta los valores de los combustibles según las particularidades de cada región, como costos logísticos y demanda local.

De esta manera, el impacto final en los surtidores variará según la provincia y la ubicación de cada estación de servicio.

¿Por qué YPF decidió bajar el precio de las naftas?

El titular de YPF explicó que la medida forma parte de una política de precios que la empresa define como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”. El objetivo central es reflejar de manera más transparente las condiciones del mercado y contribuir a moderar la inflación.

¿Qué factores analiza YPF para definir los precios?

La compañía continuará monitoreando variables clave para la fijación de precios, entre ellas el valor internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos. Estos factores serán determinantes para futuros ajustes en los combustibles.

¿Qué pasará con el precio del gasoil?

En cuanto al gasoil, Marín aclaró que la situación es diferente a la de las naftas. En ese segmento, YPF prevé aumentos en algunos tipos de productos, aunque no precisó porcentajes ni fechas concretas para esos ajustes.