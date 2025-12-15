Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Rebaja gradual

YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país. La medida se implementará de manera gradual y tendrá variaciones según la región.

YPF anunció una baja promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, una medida que comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de esta semana. Así lo confirmó Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, quien explicó que la decisión busca colaborar con la desaceleración de la inflación durante diciembre.

¿Cómo será la baja en el precio de las naftas de YPF?

Según detalló Marín, la reducción no será uniforme en todo el territorio nacional. La petrolera aplicará su sistema de micro pricing, un criterio que ajusta los valores de los combustibles según las particularidades de cada región, como costos logísticos y demanda local.

De esta manera, el impacto final en los surtidores variará según la provincia y la ubicación de cada estación de servicio.

¿Por qué YPF decidió bajar el precio de las naftas?

El titular de YPF explicó que la medida forma parte de una política de precios que la empresa define como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”. El objetivo central es reflejar de manera más transparente las condiciones del mercado y contribuir a moderar la inflación.

¿Qué factores analiza YPF para definir los precios?

La compañía continuará monitoreando variables clave para la fijación de precios, entre ellas el valor internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos. Estos factores serán determinantes para futuros ajustes en los combustibles.

¿Qué pasará con el precio del gasoil?

En cuanto al gasoil, Marín aclaró que la situación es diferente a la de las naftas. En ese segmento, YPF prevé aumentos en algunos tipos de productos, aunque no precisó porcentajes ni fechas concretas para esos ajustes.

También puedes leer

Ciudad de Mendoza

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

Guaymallén

Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

En Luján de Cuyo

Vendimia: Jacky alerta sobre reglamentos “discriminatorios y contrarios a la ley”

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Te puede interesar

Rebaja gradual

YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

Ciudad de Mendoza

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

Guaymallén

Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

En Luján de Cuyo

Vendimia: Jacky alerta sobre reglamentos “discriminatorios y contrarios a la ley”

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización