Son los dichos de la vicepresidente de Gimnasia y Esgrima al referirse a los hechos violentos que se produjeron en las inmediaciones del estadio que terminó con muertos y heridos luego del enfrentamiento entre facciones de la hinchada del Lobo

La hija del “Víctor” y segunda autoridad a cargo de Gimnasia y Esgrima, dialogó a través de los micrófonos de Radio Jornada 91.9. en el programa “Tenés que saberlo” y dejó sus impresiones de lo vivido en la tarde de ayer donde se produjeron incidentes entre las facciones de Jesús Nazareno y la del Barrio San Martín. El saldo dejó un muerto en las inmediaciones del estadio mensana y heridos que fueron derivados al Hospital Central.

A pesar de los graves disturbios, y pasado una media hora aproximadamente, el jefe del operativo policial le brindó las garantías de seguridad al juez del partido, y el encuentro entre el conjunto mendocino y Defensores de Belgrano se desarrolló por completo. Previo a esta decisión, Bruno Amiconi se comunicó con AFA y desde el ente madre le exigieron que la única condición para autorizar disputar el partido era que sólo se iba a desarrollar con la gente que se encontraba dentro del Víctor Antonio Legrotaglie. Es decir, la gente que fue llegando, minutos antes del inicio del partido programado para las 17, se encontraba que la Policía no lo dejaba ingresar a la cancha para ver el partido.

Al respecto, la vice del Lobo comentó: “Fue una cosa horrible lo que vivimos, la pasamos muy mal. No nos imaginábamos nunca esta situación. La gente estaba muy enojada con nosotros -la dirigencia- porque no podía ingresar al estadio. Pero, la decisión no fue nuestra. Fue de la Policía y del árbitro, que tras decisión de AFA, dispusieron que el partido se desarrollara sólo con el público que había entrado a la cancha, antes de los incidentes”.

Y prosiguió: “Lo que pase afuera del estadio no es nuestra responsabilidad, es la policía encargada de la seguridad de lo que suceda en las inmediaciones. Fue una estupidez dejar la gente afuera. Fue todo un lío, es todo muy engorroso. Lo más fácil que hizo la policía fue reprimir”

La disconformidad de la gente que no pudo ingresar al estadio se vio reflejada a través de insultos hacia la comisión directiva del Lobo. “Fue algo complicado porque me insultaban a mí, a mi papá -que por suerte no lo llevé a la cancha– La Comisión Directiva trata de hacer lo mejor para el club. Hemos tratado de formar un equipo como para pelear el ascenso a primera división. Jamás haríamos algo que perjudicara a Gimnasia” sentenció.

En cuanto a las medidas que tomará el club luego de los hechos violentos, Carina comentó: “en estos días nos reuniremos con la comisión directiva y vamos a ver las determinaciones a tomar teniendo en cuenta el próximo partido como local. Pero aún no tenemos nada definido” cerró.

La versión de Gianni De Marchi

En tanto, el secretario del club blanquinegro, también se refirió a los incidentes que se registraron en los minutos previos al inicio del partido.

“Lo que pasó tiene una sola definición: lamentable. Esperábamos que fuera una fiesta y todo terminó de esta manera. Después de tanto tiempo, del esfuerzo que ha hecho el club para formar un plantel competitivo. Esto no lo teníamos previsto. No había ningún motivo para que esto finalizara así” comenzó diciendo.

Y continuó: “Yo cuando sucedieron los hechos estaba en zona de camarines. Cuando tomo conocimiento de la situación, me reúno con el jefe del operativo y el árbitro. Ahí, nos enteramos de los hechos. En un principio, el partido se suspendía. Sin embargo, se decidió esperar una media hora para que el clima hostil se calmara y se pudiera brindar seguridad. Fue así que Amiconi puso al tanto de los hechos a AFA y autorizaron a jugar el partido sólo con la gente que había ingresado a la cancha, antes de los incidentes”

Y continuó: “Esto es un hecho vergonzoso, que no se puede volver a repetir nunca más. Desde mi lugar, le pido disculpas al hincha que fue a la cancha y que a pesar de tener su entrada, no se le permitió el ingreso. Ya veremos si se le devuelve el dinero o ese mismo ticket es válido para el próximo partido como local”

Respecto a la investigación sobre el autor del crimen, el dirigente mensana expresó: “vamos a trabajar a fondo con la justicia para esclarecer el hecho. Con Fernando -por Porretta- y toda la comisión directiva vamos a pedir los datos de los acusados del incidente y tomaremos medidas drásticas como aplicar el derecho de admisión o directamente echarlos del club en el caso que sean socios. Esto va para todos, cualquier persona que incite a la violencia, en Gimnasia y Esgrima no tendrá lugar” sentenció