El diputado nacional por Mendoza, anticipó su voto negativo y subrayó la paralización de la obra publica en la provincia. Además, dijo que el proyecto del Gobierno apunta contra la recaudación de los municipios ante la llegada de inversores

En su discurso en el recinto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Adolfo Bermejo, confirmó que votará negativamente la Ley Bases y el paquete fiscal. Para el maipucino el proyecto del Gobierno nacional no habla de la destinación de recursos y “de ayuda ni una sola mención”. El debate en Cámara Baja inició pasado el mediodía de este lunes, y prevén que el tratamiento que se prolongue hasta la madrugada del martes.

“Me cuesta mucho encontrar Cuáles son las bondades o los beneficios que pueda tener esto para la Argentina una ley que tiene 239 artículos”, arrancó diciendo en su exposición Bermejo.

Y agregó: “No hay programas de viviendas para las familias argentinas, no hay créditos y casi 3 millones es el déficit habitacional que tiene nuestro país”.

“Hay barrios en construcción en mi provincia y han quedado a la mitad con un gran esfuerzo de los gobiernos locales por urbanizar terrenos baldíos, esas construcciones quedaron a mitad de camino”.

“Esta ley solo nombra a los municipios para avisar dos cosas: que ante la llegada de grandes inversiones, por ejemplo, no van a poder cobrar tasas. Se lo menciona también para avisarles que el Poder Ejecutivo nacional puede remover empleados y se los puede enviar a los municipios”, esbozó.

“En Mendoza han quedado gasoductos en el sur provincial que no se ha culminado. En mi departamento una obra cloacal que beneficia a casi 50,000 vecinos que ha quedado trunca y no se puede terminar, redes de agua potable en departamentos sin terminar porque no hay recursos”.

“Se destroza el sistema jubilatorio y es un daño significativo. En Mendoza se pudieron jubilar en el último año 10 mil personas, que se vieron beneficiadas con el sistema de moratoria y otras 10 mil quedarán en camino a partir de la sanción”, lanzó el diputado nacional.