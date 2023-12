A 22 años del comienzo de la peor crisis que vivió nuestro país, el ex gobernador de Mendoza de ese entonces recordó el momento y señaló que en su momento los ajuste que no había hecho Menem estallaron en el gobierno de De la Rúa

En el programa “Tenés que Saberlo” conducido por Gabriel Conte y Laura Prudencio, estuvo presente Roberto Iglesias quien fue gobernador de nuestra provincia en una de las épocas más convulsionadas para la República Argentina. Durante la entrevista dio un repaso de lo acontecido.

Al comienzo de la charla, Iglesias comentó: “En aquel momento, la convertibilidad ya había hecho crisis, Menem, no había hecho los ajustes que había que hacer y le estalló al gobierno de De La Rúa que tampoco sabía demasiado hacer”, expresó en los micrófonos de Jornada.

Luego agregó: “Fueron días difíciles. Era una situación muy compleja, era el fin de un ciclo que es la diferencia con lo que sucede ahora. Hoy es el fin de un ciclo pero con la esperanza de que empiece otra cosa. En aquel momento fue el fin de la convertibilidad, un plan excelente pero que no avanzó sobre lo que tenía que avanzar”.

También habló sobre la personalidad del ex presidente De La Rúa y comentó que “Yo nunca lo comprendí demasiado a De la Rúa. Era inteligente y capaz pero sus decisiones no se entendían. El partido no acompañaba y se quedó solo”, además subrayó que “no tenía más remedio que dejar el gobierno”.

Haciendo una comparación de la situación pasada con lo que está viviendo Argentina en estos momentos con la elección de Javier Milei como nuevo Presidente de la Nación, Roberto Iglesias comentó: “Es distinto porque en principio lo que se propone es un cambio y lo que votó la sociedad es ese cambio”.

Siguiendo esta línea señaló: “Lo que votó la sociedad era un cambio mucho más profundo y que iba más allá, de lo que se está llevando ahora, se están tomando una serie de medidas que van más a tono con la realidad. En un país que viene década tras década en esto de gastar más y donde el Estado se agrande y es inmanejable, la propuesta de ahora es realmente un plan de ordenamiento y achicamiento del Estado. Vamos a ver cuanto puede soportar porque van a ser medidas muy duras”, expresó.