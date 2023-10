A raíz del fenómeno en el estado del tiempo en Mendoza, desde el mediodía de ayer se activaron diferentes operativos en las zonas afectadas. Especialmente en el piedemonte, donde por estas horas, y con el apoyo del helicóptero Halcón, equipado con un bambi bucket, brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal de Defensa Civil, Policía y Bomberos trabajan para extinguir un incendio que se inició en la tarde noche del sábado.

Para hacer frente a las consecuencias del fuerte viento Zonda que se presentó en la jornada de ayer y continúa hoy en el territorio provincial, se pusieron en marcha distintos operativos coordinados que involucran a brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, personal de Defensa Civil, Policía, Bomberos, Salud, Desarrollo Social y municipios.

Tanto es así, que durante toda la jornada del sábado y hasta estos momentos, los organismos realizan un relevamiento minuto a minuto de la situación para prevenir riesgos y asistir a la población en caso de ser necesario.

En la tarde noche de ayer, personal de Defensa Civil notificó un incendio en la zona comprendida entre la Reserva Natural Divisadero Largo y el barrio privado Nuevas Quintas, de El Challao. De inmediato, brigadistas comenzaron a trabajar en el lugar con la asistencia de un camión Scan Hidrante 1403, dos camionetas con kit de Acción Rápida del PPMF, un camión de refuerzo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y otros insumos.

La intensidad del viento dificultó las maniobras para controlar el foco rápidamente, y ya en la noche se intensificó el trabajo en la zona con el apoyo de bomberos del Cuartel Central y de Las Heras, Bomberos Voluntarios de Lavalle, Godoy Cruz, Guaymallén, Palmira, Barriales, Maipú, Rivadavia y Tunuyán. También llegó al lugar personal logístico del Ministerio de Seguridad y del CEC.

Para la tarea, que se prolongó toda la noche y la mañana de hoy, se dispone de 27 vehículos forestales y autobombas, así como 8 camiones hidrantes de los municipios y Bomberos, el colectivo de Infantería y dos vehículos tipo furgón: uno perteneciente a la Municipalidad, y otro, a una empresa privada.

Además, opera en el sitio el helicóptero Halcón equipado con un bambi bucket, dispositivo que permite al vehículo transportar agua desde fuentes como lagos, ríos o estanques para extinguir o sofocar el fuego. La tripulación controla la válvula de descarga en la parte inferior del balde y libera el agua en gotas precisas sobre las áreas afectadas.

Hasta el momento pudo determinarse que el incendio afectó a zonas de campo y a algunas viviendas. Se reportaron dos personas intoxicadas, quienes fueron asistidas de inmediato por la ambulancia.

Relevamiento de Defensa Civil

Hasta las 7 de este sábado, la Dirección de Defensa Civil reportó las siguientes novedades:

CIUDAD:

– Árboles y/o ramas caídas: 29.

– Postes y/o cables caídos: 15.

– Incendio de campo inculto: 1.

TOTAL: 45

LAS HERAS:

– Árboles y/o ramas caídas: 84.

– Postes y/o cables caídos: 34.

– Incendios de campo inculto: 5.

– Voladura de techo: 5.

– Evacuación de 15 familias del barrio Los Balcones.

– Evacuación de familias varias del barrio Nuevas Quintas.

– Evacuación de familias varias del barrio Aguas Blancas.

– Evacuación de familias varias del barrio San Isidro Este.

TOTAL: 143

LAVALLE:

– Árboles y/o ramas caídas: 28.

– Postes y/o cables caídos: 6.

– Incendio de Campo inculto: 14.

TOTAL: 48.

GUAYMALLÉN:

– Árboles y/o ramas caídas: 66.

– Postes y/o cables caídos: 24.

– Voladura de techo: 2

– Semáforo caído: 1.

– Incendios de campo inculto: 4

– Incendio de vivienda: 1.

TOTAL: 98

GODOY CRUZ:

– Árboles y/o ramas caídas: 48.

– Postes y/o cables caídos: 2.

– Incendio de vivienda: 1.

– Voladura de techo: 4.

TOTAL: 55

LUJÁN:

– Árboles y/o ramas caídas: 3.

– Postes y/o cables caídos: 3.

– Incendio de campo inculto: 1.

TOTAL: 7.

MAIPÚ:

– Árboles y/o ramas caídas: 6.

– Postes y/o cables caídos: 2.

– Incendio de campo inculto: 6.

TOTAL: 14.

SAN MARTÍN:

– Árboles y/o ramas caídas: 2.

– Incendio de campo inculto: 1.

– Incendio de basura: 1.

TOTAL: 4

MALARGÜE:

– Árboles y/o ramas caídas: 30.

TOTAL: 30.

SAN RAFAEL:

– Árboles y/o ramas caídas: 23.

– Postes y/o cables caídos: 5.

TOTAL: 28.

GENERAL ALVEAR:

– Arboles y/o ramas caídas: 2.

– Incendio de campo inculto: 1.

TOTAL: 3.

TUPUNGATO:

– Árboles y/o ramas caídas: 29.

– Postes y/o cables caídos: 8.

– Voladura de techo: 1.

TOTAL: 38.

TUNUYÁN:

– Árboles y/o ramas caídas: 3.

– Incendio de campo inculto: 2.

TOTAL: 5.

Desde el Gobierno provincial se solicitó a la población mantener cautela y no difundir información que no sea la oficial, para no generar confusión.

Para más información sobre estado del tiempo y estado de las rutas, hacer clic aquí.