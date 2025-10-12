El dirigente rural Luis Cañas confirmó que el próximo martes habrá una protesta sobre la Ruta Nacional 7. Los viñateros denuncian la falta de rentabilidad, la caída de precios y la ausencia de respuestas del Gobierno provincial y nacional.

El dirigente rural Luis Cañas confirmó que los productores del Este mendocino realizarán el próximo martes un acampe con corte de ruta en el departamento de San Martín, sobre la Ruta Nacional 7, en reclamo por la crítica situación que atraviesa el sector vitivinícola. El punto de concentración de la protesta será en la intersección de Calle Miguez y el Acceso Este (Ruta 7).

En diálogo con el programa Vientos de Campo de Radio Post, Cañas explicó que la medida se decidió ante la falta de comunicación con las autoridades provinciales y nacionales y advirtió que la situación se ha vuelto “insostenible” para los pequeños viñateros.

“No queremos molestar a la gente, pero es la única manera que tenemos para que se escuche nuestro reclamo”, señaló.

🔸 Precios que no cubren los costos

Cañas aseguró que los precios actuales del vino y la uva no alcanzan ni para cubrir los costos básicos de producción, y que muchos trabajadores rurales debieron abandonar sus fincas o vender por debajo del valor de mercado.

“Venimos pidiendo reuniones hace meses y no hay respuestas. La mayoría de los productores chicos están quebrados”, lamentó.

🔸 Protesta pacífica, pero por tiempo indefinido

El productor explicó que la protesta será pacífica y que participarán productores de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, entre otros departamentos.

Aclaró que se garantizará el paso de vehículos de emergencia y transporte público, ya que el objetivo no es generar caos, sino visibilizar la crisis del sector.

“Queremos una mesa de diálogo real, no promesas. Si no aparece nadie, nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario”, advirtió.

🔸 Los reclamos: precios, impuestos y créditos

Entre los principales pedidos figuran:

Un precio de referencia para la uva.

Reducción de impuestos provinciales.

Créditos accesibles para pequeños productores.

Cañas destacó que el acampe busca enviar “una señal de unidad” frente al abandono oficial.

“Queremos trabajar, no vivir de subsidios. Pero necesitamos que el Estado escuche y acompañe”, subrayó.

🔸 Convocatoria en redes

La convocatoria ya circula en redes sociales y grupos de productores, quienes confirmaron que se concentrarán desde temprano el martes en la zona Este.

La protesta promete ser una de las manifestaciones rurales más importantes del año en Mendoza, en medio de la caída de precios y la falta de rentabilidad que golpea al sector.