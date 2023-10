Patricia Bullrich, ahora excandidata presidencial junto al mendocino Luis Petri, defendió su postura y remarco que ella “les ganó a todos”, en alusión a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió este jueves a responderle a la UCR por querer echarla de la coalición, luego de que la líder del PRO le dio su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“¿Quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está y quién no?“, preguntó Bullrich en declaraciones realizadas al canal La Nación+ al salir al cruce de los cuestionamientos que le hicieron ayer Gerardo Morales, el senador nacional Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta tras su anuncio de apoyar a Milei para el balotaje del 19 de noviembre, cuando el libertario competirá con Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP).

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que “en Juntos por el Cambio hubo unas PASO donde le gané a Morales, a Lousteau y a Larreta, a todos, y construí una legitimidad”.



En este sentido, se preguntó “quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está o no?”, y sostuvo que le parece “infantil” querer “adueñarse” del espacio, en alusión a quienes la cuestionaron por su acuerdo con Milei e incluso afirmaron que tanto ella como el expresidente Mauricio Macri ya estaban afuera de la fuerza opositora.

Javier Milei y Patricia Bullrich.





“Soy la presidenta del PRO y estoy en Juntos por el Cambio. Yo le gané las PASO a todos juntos, y junto a Luis Petri (quien fuera su compañero en la fórmula presidencial) tuvimos la legitimación popular. Decir ‘yo te echo’ me parece infantil”, remarcó Bullrich.



“La primera opción del cambio fue Milei y en ese marco de patriotismo es la opción que más votos sacó y que apoyamos para trabajar por un cambio, y no la continuidad del kirchnerismo“, aseguró.



El apoyo de Bullrich y Macri expresado ayer a Milei provocó hoy nuevos reacomodamientos en el espacio político.



Los senadores de Juntos por el Cambio, en una reunión que realizaron esta mañana se pronunciaron por mantener la unidad del espacio, aunque no se expresaron públicamente por ninguno de los dos candidatos presidenciales para el balotaje.



Fuentes del interbloque que conduce el mendocino Alfredo Cornejo dijeron que la mayoría se inclina por mantener una postura neutral para la segunda vuelta electoral.