El papa Francisco nombró al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo para la investigación y promoción de los derechos sociales.

Se trata del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”, creado este viernes por el Sumo Pontífice.

El ex magistrado, que luego de su paso por el máximo tribunal se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período 2016-2022, fue designado para integrar la Junta Académica Fundadora del mencionado organismo vaticano entre 2023 y 2028.

Junto a él también fueron nombrados el profesor de globalización y educación argentino radicado en Estados Unidos Marcelo Suárez Orozco y el filósofo ítalovenezolano Alberto Filippi.

El instituto tendrá “finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo” y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Los nombramientos fueron establecidos a través de la publicación de un quirógrafo: ese documento también dio a conocer que otros dos argentinos también ocuparán cargos en la estructura eclesiástica.

El Santo Padre estableció que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), originado en 2017 en un encuentro regional en Buenos Aires y luego creado formalmente en 2019 por el ex arzobispo primado de la Argentina, sea considerado Asociación Privada de Fieles con carácter internacional.

Para el período 2023-2028, Francisco designó como presidente de COPAJU al juez Roberto Gallardo, quien el año pasado había tenido un momento de protagonismo nacional cuando había ordenado al Gobierno porteño que retirara el vallado montado en las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta.

Además, el Papa también ubicó como secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana al también juez argentino Gustavo Daniel Moreno.

El resto de la estructura de COPAJU quedó integrada por la brasileña Ana Algorta Latorre, como vicepresidenta; y la colombiana María Julia Figueredo Vivas, la estadounidense Tamila Ipema, el chileno Daniel Urrutia Laubreaux y la peruana Janet Tello Gilardi, como vocales.