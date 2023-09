La contadora mendocina Soledad Villarroel habló en Mnews Radio y explicó el perjuicio que tendrá la provincia cuyana por el proyecto de limitación del cobro del Impuesto a las Ganancias aprobado en Diputados por iniciativa el ministro de Economía, Sergio Massa, también candidato a presidente de Argentina

El oficialismo logró darle media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea el nuevo régimen de Mayores Ingresos para quienes cobran más de 15 salarios mínimos, actualmente $1.770.000.

#SoledadVillarroel Especialista tributaria y Ganancias: ""Al trabajador lo que deja de aportar es mucho mayor que consecuencia en los precios"

"Mendoza deja de percibir 50 mil millones de pesos"

"La reducción de un impuesto tiene que ir cómo lo reemplazamos"

“Esto traerá perjuicio para la provincia” según la contadora Soledad Villarroel, quien habló con Antonio Ginart y Evangelina Argüello en Mnews Radio,106.1.

“Es una medida completamente eleccionaria, peligrosa e irresponsable. No tenemos la reducción del gasto público y esto provocará más emisión monetaria del Gobierno,or sabiendo que se está cerca de una hiperinflación. Al trabajador, lo que se le deje de descontar, será mucho menor de lo que tendrá que pagar en productos y costo de vida. No es una medida que forma parte de una política fiscal. Si este cambio se hubiese dado antes cuando asumieron hablaríamos de algo más panificado”, expresó Villarroel.

Además, agregó: “Es un impuesto totalmente distorsionado porque viene con parches y modificaciones, nadie tiene claro al momento de liquidar. Luego de las PASO empezaron a salir un montón de resoluciones que buscan influir en el voto de los ciudadanos. Es todo muy peligroso y sin planificación fiscal”.

Sobre el perjuicio que tendrá Mendoza, fue muy clara: “La provincia tendrá un golpe muy fuerte,habrá que ver cómo se reemplaza ese ingreso. Generará inflación y más emisión. Todos vamos a reemplazar esa falta de ingresos, especialmente la clase media. Mendoza dejará de percibir 50 millones por la reducción, es mucha plata para la provincia. Será notablemente muy grande”.