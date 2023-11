El gobernador electo de Mendoza escribió un mensaje en sus redes sociales felicitando al candidato libertario tras los comicios

El Ballotage finalizó y Javier Milei es el nuevo Presidente de la República Argentina. El ministro de Economía Sergio Massa y quien peleó por la presidencia contra el candidato libertario reconoció la derrota frente a sus militantes en el Núnker de Unión por la Patria.

Sergio Massa llamó a Milei para felicitarlo por la victoria y se espera por la palabra del nuevo presidente de la nación tome la palabra desde su bunker junto a la presencia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Alfredo Cornejo gobernador electo.

“Una nueva etapa empieza en la Argentina. Un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo Javier Milei y le deseo el mayor éxito en su gestión.”, expresó.

Por su parte Sergio Massa quien reconoció la derrota subrayó que “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas y dar garantías es responsabilidad del presidente electo y esperemos que así lo haga”

Luego agregó: ““Esta jornada ratifica una cosa frente a tanta discusión: la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que respeta siempre los resultados. Quiero decirles que los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”, expresó.

COMUNICADO DE ALFREDO CORNEJO