El candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, quien ya pidió establecer en Argentina el “estado de sitio”, aseguró que el Gobierno Nacional es responsable por los saqueos producidos en distintas partes del país.

El Gobierno Nacional que preside Alberto Fernández fue acusado de haber provocado las condiciones para que se generaran las recientes condiciones de saqueos e intentos de robos a comercios observadas en las últimas horas en Argentina que enfrenta una de sus peores crisis económicas y sociales.

Así lo hizo el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, candidata a la presidencia argentina por el Frente Juntos por el Cambio, quien el 22 de octubre irá a las urnas con el fin de ser la sucesora de Alberto Fernández, quien después de varios días de agitación social apareció el miércoles públicamente.

Luis Petri, anoche en declaraciones en LN+, en el programa que conduce Jonatan Viale, marcó que “el Gobierno liberó la zona. Intenta instalar una situación de caos por haber perdido las elecciones”, dijo luego de lanzar que los hechos delictivos a los que se refirió fueron “provocados por el Gobierno”.

Luego de haberse manifestado preocupado por la situación social que enfrentan los argentinos aseguró que su postura es que “el Gobierno termine su mandato”, en un claro apoyo a la institucionalidad del Ejecutivo que atraviesa serios problemas en su gestión.

Sin embargo, no dudó en criticar al presidente Alberto Fernández por la ausencia demostrada durante los primeros días de producidos los saqueos, especialmente en Mendoza, provincia de donde es oriundo: “Hay un presidente que no preside. Las fuerzas de seguridad deberían ir a las zonas de conflictos y esto no ha ocurrido. El Presidente está en una situación de mudanza de Olivos y en una suerte de viaje de egresados”, acusó Petri.

Antes el mendocino reflexionó acerca de la grave situación que atraviesa Argentina: “No se soluciona con parches ni atajos, sino con orden”, apuntó. Y añadió que las acciones demostradas por el mismo Gobierno Nacional “no garantizan la gobernabilidad”.

“Esto es producto de la inacción del Gobierno. Ellos dijeron que eran ellos o el caos. Liberaron la calle, defendieron usurpaciones. La gente sintió ayer que el gobierno se replegaba. Están paralizados y abandonan a la sociedad”, espetó.