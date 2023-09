Se trata de Liga Empate Mendoza, la primera liga de futsal mixto para personas con síndrome de Down de la provincia.

Organizada por Asociación Down Mendoza, a través de Empate Mendoza, la Liga Empate Mendoza para personas con Síndrome de Down tiene el objetivo de generar un espacio de competencia, recreación y amistad en donde equipos de futsal compuestos por personas con síndrome de Down de Mendoza y provincias vecinas puedan acceder gratuitamente a participar en la liga. El proyecto tiene el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y la Federación de Fútbol de Salón de Mendoza.

La Liga Empate Mendoza fue presentada por el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Down Mendoza, Juan Chirca; el coordinador general de Empate Mendoza, Gonzalo Sánchez, y el presidente de la Federación de Fútbol de Salón, Héctor Ortiz, junto a Giuliana Galloneto, Rodrigo Moyano y Jesús Alanís, jugadores y miembros del proyecto Empate.

La Liga Empate Mendoza comenzará el domingo 1 de octubre en las canchas de Don Orione. A esta jornada se sumarán dos más, los días 29 de octubre y 26 de noviembre. La segunda jornada se hará en el Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez de San Martín, y la tercera, nuevamente en Don Orione, de 10 a 13, en todas las oportunidades.

El subsecretario de Deportes expresó: “Es nuestro trabajo apoyar estos proyectos, y todo es más fácil, como en este caso en particular, si hay una organización con un objetivo claro como es el caso de ADOM y Empate. Nosotros estamos para ayudar a visibilizar este tipo de actividades. No es casualidad que sea el deporte la herramienta más potente de inclusión y socialización. Haremos todos los esfuerzos desde el Gobierno para seguir consolidando esta Liga”.

Juan Chirca, presidente de ADOM, explicó cómo trabaja la asociación: “Somos una asociación sin fines de lucro, un grupo de padres que trabajamos para asegurar una vida adulta independiente de las personas con síndrome de Down. Nuestra tarea abarca las áreas de atención temprana, donde acercamos la información que necesitan para poder empezar este camino. Luego vamos a los temas de salud, para desarrollar de la mejor manera las capacidades o habilidades de nuestros hijos. También se trabajan los asuntos legales y la educación. En cuanto a las actividades de la vida adulta, se abordan aspectos como el trabajo, el deporte, la vida en sociedad y la interacción con el resto de las personas”.

Según expresó Chirca, relacionada con las actividades en la vida adulta nació Empate Mendoza, una escuela de fútbol gratuita para personas con síndrome de Down que tiene como fin continuar ampliando las actividades.

El coordinador general de Empate, Gonzalo Sánchez, agradeció a la Subsecretaría de Deportes y Fefusa por el apoyo a la Liga. “Las barreras que siempre tenemos en muchos lados, acá no las tenemos. Y para que los proyectos funcionen, necesitamos los pilares para que sea exitoso. El primero es el sector público y privado, que necesitamos que siempre estén, en este caso ADOM, que brindó el espacio para Empate. También necesitamos del voluntariado. Por último, la familia, que es lo más importante, y que gracias ellos esto es posible”, expresó el coordinador de Empate.

“Actualmente hay más de 140 chicos y chicas entrenando y, como todo deportista, la idea es que puedan competir, para eso se pensó la Liga Empate Mendoza”, aseguró Sánchez.

El presidente de Fefusa, Héctor Ortiz, destacó que para ellos fue muy motivador conocer el proyecto de Empate Mendoza, por el modo, las ganas y el compromiso con el que trabajan en este proyecto. “Es un placer poder acompañar a esta Liga y poder darles un mínimo apoyo. Les pido por favor que sigan teniendo ese empuje que tan bien le hace a la sociedad”.

Desde la organización informaron que, para más información, se puede ingresar a la app Competize y buscar Liga Empate Mendoza, donde hay información sobre los equipos y estadísticas de la competencia.

Las inscripciones están abiertas y se realizan aquí.