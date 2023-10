En las últimas horas se conoció que Insaurralde viajó junto a Sofía Clerici a Marbella y le obsequios regalos costosos y hasta alquilaron un yate

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, presentó esta tarde su renuncia a ese cargo mediante una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó, después de que se conocieran fotografías suyas en un yate junto a una modelo en Europa.

El intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia argumentó la dimisión en la necesidad de que no se lo “utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral”, según lo expuesto por el diario La Nación.

Además desde La Nación comentaron que los voceros del ahora ex Jefe de Gabinete de Axel Kicillof aseguraron que “como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se comunicó de manera telefónica con Insaurralde luego de que saliera a la luz el viaje que tuvo junto a la modelo Sofía Clerici en donde se lo pudo ver en lujoso yate y donde le regalo obsequios costosos.

EL MENSAJE DE LAS DIFERENTES FIGURAS POLÍTICAS LUEGO DEL VIAJE DE INSAURRALDE

Las principales figuras de la política argentina no tardaron en expresar su malestar tras el viaje de Martín Insaurralde. Uno de los primeros en hacerlo fue el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei quien en Twitter comentó: ” Cuando los políticos te dicen que el gasto público es sagrado y que no se puede recortar nada es porque están cuidando los negocios que les permiten vivir como monarcas. Les queda poco tiempo de esta joda”.

Luego lo hizo Luis Petri, candidato a vicepresidente de la nación en la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Patricia Bullrich: “Se nos ríen en la cara y nos roban en la cara. En la misma semana que se conoció el aumento de la pobreza, con casi el 47% de pobres en los partidos del Gran Buenos Aires, Insaurralde en Marbella gastando fortuna en euros. ¿Qué tiene para decir Gobernador Kicillof?”.

El diputado Ricardo López Murphy también se expresó en redes y aseguró: “¿Se puede saber quién te paga esta fiestita, Martín Insaurralde? Tu sueldo en pesos de Jefe de Gabinete de PBA seguro que no”.

Ramiro Marra candidato a Jefe de Gobierno Porteño por La Libertad Avanza se hizo eco de la noticia y comentó: “Uno menos. Ahora que explique como pago los gastos”.