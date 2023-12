El empresario, referente del mayorista Oscar David, explicó en Radio Jornada que la devaluación y la suba de precios retrajeron sus ventas, pero en su comercio le dan pelea a la inflación.

La difícil situación frente a la inflación creciente no es un tema que sólo afecta a los consumidores. También complica la actividad de comerciantes minoristas y mayoristas. Donde el programa de shock de Javier Milei hizo mella y el consumo bajó considerablemente ante un escenario de incertidumbre, tristeza y dolor por la Argentina sumida en una profunda crisis económica.

Un ejemplo claro lo mostró el empresario hipermercadista Rubén David, referente del negocio de su padre, Oscar David, que este miércoles habló en Radio Jornada y contó cómo atraviesan este primer mes de ajuste, tras la fuerte devaluación que ordenó el Gobierno de Javier Milei luego de asumir la Presidencia de la Nación.

“Hace un mes, estábamos viendo qué estrategia tener para Navidad, para atender a a todos nuestros clientes más el aluvión de chilenos que se preveía que iban a venir para las fiestas, viendo cómo hacer un turno extra y preparar los pedidos más temprano. Y de repente pasamos a mirarnos la cara y estar tranquilos en las cajas”, dijo, al hablar en el programa Lado A, que conduce Luis Ábrego.

Según David, lo que se vive hoy en su negocio no tiene “nada que ver con lo que se daba a principios de mes”. Sin embargo, entiende que la situación se resolverá con la autorregulación planteada por el actual Gobierno. “Tenemos que resolver esto de manera urgente, pero colaborando todos, porque regalándonos cosas no se resolverá nada”, destacó.

Y en ese sentido ponderó la actitud de los compradores en casos como el de la carne, que tras una fuerte suba, terminó bajando de precio porque bajó el consumo. “En ese caso impactó porque al ser una faena rápida, si la gente no compró esta semana y seguiste faenando, tenés que bajar el precio”, explicó.

“Por supuesto que la ley de oferta y demanda forma precio, es una realidad”, agregó, al tiempo que destacó lo que ellos mismos hicieron en su negocio con sus proveedores.

“Nos anclamos en el aumento de la nafta. No compramos a valores superiores al 40% de aumento”, resaltó, como su propia forma de combatir los excesos, aunque destacó que claramente hay resistencia. “Hay listas que vinieron con el 100% de aumento pero luego se retrajeron, pero hay empresas que se mantienen firmes”, completó.

“No” a los precios diferenciados

A partir de hoy, y en consonancia con lo hecho por otras administraciones, el Gobierno nacional informó un acuerdo con parte del sector empresarial para lograr “precios diferenciados” algo parecido a lo que fue “precios justos” en otra época.

David se mostró en contra de este accionar. “Si miramos al mundo, vemos que estos programas nunca funcionaron. Y en Argentina no vamos a ser excepción. No va a funcionar porque los acuerdos se hacen a dedo, con estas cadenas y con estos proveedores, y el resto se queda afuera”, cuestionó el comerciante. “Si el acuerdo viene de parte personal o particular de cada empresa, bueno, pero si lo hace a través del Gobierno, nosotros los del Interior quedamos afuera porque las reuniones son en Buenos Aires, con cuatro cadenas, como se hacía antes. Eso no es libre competencia, no es lo que este Gobierno ha planteado”, criticó David.