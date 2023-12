Durante la noche de este jueves, la comuna de Gral. San Martín dejó inaugurada en Nueva California, una nueva obra de asfalto, que se enmarca dentro del plan integral de pavimentación que viene desarrollando el Municipio en todo el departamento. En esta ocasión, los trabajos realizados por la Comuna y según el proyecto aprobado por el intendente Raúl Rufeil incluyeron un total de 12 cuadras de encarpetado asfáltico dentro del radio urbano del distrito.

Además, la obra incluyó la losa de acercamiento a cuello para la carga de camiones de agua, y los trabajos de cuneta, cordón y banquina sobre la plaza. Todo el proyecto se realizó con equipos y mano de obra municipal, a cargo de la secretaría de Obras del Municipio.

El acto de inauguración, del que participaron vecinos de Nueva California, fue encabezado por el intendente Raúl Rufeil, quien se mostró muy conforme con la obra realizada, que responde a un viejo pedido de la comunidad de ese distrito.

“Estamos muy contentos por el trabajo cumplido porque en este tiempo requiere de mucho esfuerzo, por parte del Municipio, llevar adelante las obras comprometidas con los vecinos”, comentó Rufeil y siguió: “Créanme que nos afecta la macroeconomía negativa que tenemos en todo el país. Dijimos desde un principio que nuestra gestión al frente de la Comuna iba a tener una impronta federal y llegar a cada rincón del departamento. Primero hubo que ordenar las cuentas para generar recursos propios y genuinos”.

El intendente agregó: “Este es uno de los primeros pasos que damos en Nueva California, un distrito que se encuentra distante de nuestra ciudad cabecera, pero que tiene un sentido de pertenencia y claro que los vecinos aman este lugar y quieren verlo bien, en desarrollo. Hay intendentes que me preguntan cómo hacemos nosotros para no detener el plan de obras y la verdad es que esto no es una planificación de un mes, sino el resultado de cuatro años de gestión, con el esfuerzo del Municipio y el de ustedes, y la confianza que depositan en nuestra administración”.

El 26 de octubre pasado, el distrito de Nueva California cumplió 104 años, y el HCD entregó una declaración de Interés Departamental. También estuvo presente en el acto el delegado de Nueva California, César Motos: “Para nosotros es un día histórico, la obra pública hacía décadas que no llegaba a Nueva California, es un gran progreso para el pueblo, desde que llegaron las máquinas y empezaron con el movimiento de suelos, la gente se mostró muy contenta”.

También la plaza San Martín, cuenta con una nueva perforación, que ha permitido recuperar todo el verde de los canteros.

Jesús Da Prá, secretario de Obras, comentó: “El casco viejo de Nueva California hoy se ve revalorizado, con una obra de asfalto que era muy demandada por los vecinos y que el intendente Rufeil incluyó en su programa de asfalto”. Da Prá explicó que el programa de asfalto en marcha se completa con 74 cuadras en Palmira, 21 en Chapanay, 27 en Tres Porteñas, 12 en Nueva California y 5 en Alto Verde, donde tenemos que seguir trabajando junto con la zona de Ingeniero Giagnoni”.