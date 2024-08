Tras la ida de Cicotello, el DT que puso en la “A” a Independiente regresó al azul con el gran objetivo de alejarse del último puesto en los promedios

Alfredo Berti comenzó esta mañana con su tercer ciclo en Independiente Rivadavia. El santafesino asumió en el lugar de su comprovinciano Martín Cicotello, entrenador que abdicó al cargo por el mal momento que le toca atravesar al equipo más popular de Mendoza.

El entrenador fue acompañado por el presidente Daniel Vila en la conferencia de prensa para la presentación oficial, que se realizó en el club del Parque.

Berti logró el ascenso a Primera División en 2023 y con su regreso al “azul” cumplirá su tercer ciclo al frente del plantel de la Lepra. Su contrato será hasta diciembre de 2025 con una cláusula de salida a fin de año.

TRAYECTORIA COMO DT

Newell’s, Aldosivi, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Belgrano, Central Córdoba y Barracas Central.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS

1) “Después del ascenso decidí irme. Fue una decisión mía de no continuar, si bien la dirigencia quería que continuara. En estos 10 meses siempre pensé en el equipo, el club y la verdad es que el cariño que yo le tengo al club es igual que la gente tiene para conmigo. Son muchas muestras de afecto, como fueron las otras dos aventuras”.

2) “Queremos estabilizarnos en la categoría y quedarnos muchos años acá en primera división. Si bien es una parada difícil, tenemos hacerla como lo hemos hecho en etapas anteriores, todos juntos (dirigencia, cuerpo técnico, futbolistas y el apoyo incondicional de la gente que siempre está. Las cuatro patas tienen que estar unidas y direccionadas para el mismo lado”.

3) “Estoy convencido de que este club tiene vuelo para estar en primera división por muchos años”.

4) “A pesar de que tuve otras ofertas de trabajo, siempre pensaba en Independiente”.

5) “Tal vez me apresuré en irme a fines del año pasado. Tal vez, había muchas cosas por hacer. A medida que fueron pasando los meses me dí cuenta que hay mucho por hacer y si yo puedo ayudar a que el club siga creciendo, eso a mí me moviliza mucho. El club quiere crecer y establecerse en la categoría. Eso me motivó a volver con muchas expectativas”.

6) “Todavía tengo cosas para brindarle a Independiente Rivadavia”.