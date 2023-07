La precandidata reunió a una multitud en el centro de Quilmes junto a su compañero de fórmula, el mendocino Luis Petri. Selfies en el gentío y tensión entre militantes y detractores.

Patricia Bullrich desbordó este lunes por la tarde el centro de Quilmes, histórico bastión del justicialismo destaca en su crónica Pablo Lapuente para Letra P. Con una breve jornada que tuvo muy poco de organización y despliegue de aparato partidario, en una recorrida por la peatonal mostró gran poder de convocatoria. Estuvo escoltada por Luis Petri, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, y acompañada también por el precandidato a la intendencia. No faltaron los duros discursos contra el gobierno, ni las alusiones a su principal competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta. Hubo, también, momentos de tensión cuando un grupo de vecinos se acercó para hacer un escrache munido de pancartas y la militancia bullrichista salió en defensa de la líder del team halcón. La grieta callejera en estado puro.

Estaba planificado que el inicio del recorrido de la jefa de los halcones comenzara en Rivadavia y Moreno, pero quienes mapearon el circuito no tuvieron en cuenta que en esta intersección de la peatonal se lleva adelante desde hace algunas semanas un plan de obras de puesta en valor y renovación integral del centro quilmeño. Por eso la bajada se trasladó a la esquina de San Martín, a escasos metros de la estación de trenes: llegó escoltada por su compañero de fórmula, el mendocino Petri; el precandidato a la gobernación, Grindetti; y el primer aspirante a la Cámara de Diputados, Ritondo. También se sumó el referente local, el periodista deportivo Walter Queijeiro.

Si bien desde temprano se pudo ver a varios de los precandidatos que la acompañan en la boleta y distintos exfuncionarios locales de Cambiemos deambulando por la zona, la sola presencia de Bullrich desbordó la poca organización que la suele seguir. Para fanáticos y vecinos fue una tarea titánica tomarse una selfie entre empujones y abrazos; las charlas habituales de la dirigencia PRO al viejo estilo de los timbreos fue algo imposible por el bullicio intenso y los cánticos reiterados: una gran cantidad de gente acudió a respaldar sus años de mano de hierro en el Ministerio de Seguridad, aunque muchas otras le hicieron sentir el rechazo en el distrito peronista controlado por Mayra Mendoza, la dirigente de ADN camporista que busca la reelección.

Una joven sacó un cartel con la leyenda “Bullrich = Represión” y una señora que la triplicaba en edad no dudó en arrebatarle el papel y hacerlo un bollo. Una grieta en su máximo esplendor, que tuvo también algo de mayor tensión cuando un hombre de contextura robusta, que no pertenecía a la seguridad de Bullrich, pero que integraba su militancia, la sacó a empujones hasta que intervinieron efectivos de la patrulla urbana del municipio. No pasó a mayores, aunque en ningún momento la precandidata presidencial se percató de lo sucedido, tan así que a los insultos y agravios que le siguieron los paró con una sonrisa seguido de un gesto de ignorancia.

La escena de Bullrich caminando con dificultad entre el gentío junto a Petri, Grindetti y Queijeiro se repitió en los 100 metros que recorrió. Tardó más de media hora en hacer el corto trayecto. Todo, pese a que en el tramo final los encargados de su seguridad que se mantenían anónimos intervinieron junto a varios dirigentes amarillos para formar un cordón humano y ayudarla a desplazarse con naturalidad.

La recorrida incluyó entradas a diversos locales por invitación de comerciantes, alterados por la presencia de la dirigente que siempre estuvo rodeada y seguida por una multitud que no paró de pedirle fotos. En la calle, le obsequiaron una torta, que quedó en manos de un colaborador.

En la esquina de Rivadavia y Lavalle la esperaba una tarima de dos metros cuadrados y un megáfono. A pocos metros de allí, uno de sus operados predilectos miró los alrededores de la peatonal y no dudó en comparar el próximo enfrentamiento que tendrán con Larreta con la histórica interna del Partido Justicialista (PJ) en 1988, en la que se disputaron el liderazgo Antonio Cafiero, el bonaerense favorito de los gobernadores, y Carlos Menem, el riojano que hacía valer su liderazgo por sobre el aparato. Traducido: ven que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene los fierros y el favor del stablishment, como lo tenía Cafiero, pero, por contraste, observan que la exministra de Seguridad aporta carisma y oratoria más alineada al calor popular.

Sobre ese viejo cuadrado negro, Bullrich que apenas sobresalía sobre quienes fueron a verla, dio su habitual discurso con críticas a la inseguridad en todo el conurbano bonaerense y a la crisis económica que tiene como principal protagonista a la inflación, pero poniendo énfasis en todo momento en que esas problemáticas se resuelven con un “liderazgo de convicciones”, una idea que repitió de numerosas formas para diferenciarse del alcalde porteño, quien a esa misma hora y a pocos kilómetros de allí, en Florencio Varela, encabezaba un acto junto a su pupilo bonaerense, Diego Santilli.