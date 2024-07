Desde este viernes 5 de julio, Mendoza tendrá un nuevo escenario de música electrónica a cargo de SOLDOUT Producciones. Se trata de una propuesta que busca consolidarse con la programación de reconocidos artistas internacionales y naciones. Coyu, el reconocido DJ y productor catalán será el encargado del debut

(Editado por Andrea Verónica Pelleriti) – SOLDOUT Producciones llega a Mendoza con el objetivo de agregar una nueva experiencia a la nutrida escena electrónica. Se presenta sin límites en cuanto a lo que refiere a géneros e intervenciones, de hecho la propuesta es disruptiva desde su origen y desde la elección del espacio: una carpa de circo con todo el bagaje que implica entender que gran parte de la historia del entretenimiento se gestó en este tipo de escenarios.

“Elegimos Mendoza porque es una plaza que ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos 5 años, logrando posicionarse como la tercera plaza del país en cuanto a oferta y convocatoria, por lo cual estamos ante un público super exigente. Por ello nuestra propuesta tiene una de sus líneas basadas en generar una experiencia de alto contenido artístico, sonoro y visual”, destaca Fausto Fernández (productor del evento).

Y agrega: “Entendiendo como lema ‘Si queremos llegar lejos debemos trabajar en equipo’, y precisamente desde el equipo pretendemos que sean parte todos los artistas locales para que encuentren en SOLDOUT una plataforma más de desarrollo de su arte y sean quienes acompañen a los artistas internacionales que nos visiten en cada una de las fechas”.

Al momento de hablar sobre los intereses principales manifiesta: “Vamos a intentar generar una comunidad donde conectar y compartir con una puesta en escena a la altura de lo que el cliente electrónico hoy busca, y donde nos cuidemos entre todos y hagamos de cada edición un nuevo universo paralelo”.

La primera fecha del ciclo, este viernes 5 de julio estará dedicada al techno. Como artista principal de la velada estará el reconocido DJ catalán, Coyu. Mientras que el warm up será a cuenta de Sofi Gerardi, y el Open bajo los sonidos de XOVS.

Todo sucede dentro de una gigantesca carpa de circo, a tan sólo 8 kilómetros de la Ciudad, ubicado en Acceso Este & Cane 5521, Villa Nueva, Guaymallén. El predio ofrece seguridad y una amplia playa de estacionamiento para comodidad del público. Cuenta con 2 espacios Vips, y en lo que será su primera edición uno de ellos estará destinado a artistas locales como DJ’s, vjs, artistas plásticos, entre otros que en un futuro serán parte de este nuevo proyecto.

Coyu, un genio de la escena techno

Luego de revolucionar la histórica sala Moog de Barcelona, donde el mes pasado celebró 15 años de su carrera musical -signada por los mejores eventos y festivales del mundo y la industria electrónica- el artista llega a la escena local con una sesión muy especial que será disfrutada en vivo por todos sus fans durante la presentación del ciclo electrónico en Circus.

Coyu es uno de los DJ’s más importantes del planeta y una de las personalidades más referenciadas de la escena techno. En constante ascenso, ha llevado sus sonidos de gira desde Barcelona al mundo, pasando por ciudades como Medellín (Colombia), Guadalajara (Méjico), Los Angeles (Estados Unidos), Oslo (Noruega), Londres (Inglaterra), Colonia (Alemania), entre otras.

En esta ocasión, Coyu se presenta en Circus Dance Club, donde promete hacer vibrar al público con el techno underground, un género que muy pocos controlan.

En 2019, el polifacético productor y DJ vivió uno de los momentos más trascendentales de su carrera: dio a luz su primer álbum “You Don’t know”, un trabajo de intensa introspección que va más allá de un sonido singular y cuenta con colaboraciones de algunos de los mejores nombres del techno y la electrónica como el legendario vocalista Lazarusman, Mike Leary, The Horrorist, Thomas Gandey, Gabriella Vergilov y MOBY en el tema “I May Be Dead, But One Day The World Will Be Beautiful Again”.

EN AGENDA

SOLDOUT Producciones, ya tiene en agenda para el viernes 12 de julio la presentación de Omnya que llega desde Israel para sumergir al público en melodías y elementos rítmicos. El proyecto, elaborado por Ilan Shemi y Maor Tsemah, desembarcará en Mendoza con el éxito de “Aria”, canción en colaboración con Argy que arrasó el verano pasado en Afterlife, elevándose al puesto número 2 en la lista general de Beatport y reclamando el trono en Melodic Techno. “Aria” ha obtenido la aclamación generalizada de los fanáticos de todo el mundo, lo que le valió el respaldo de estimadas figuras de la escena como Tale Of Us, Tiesto, Charlotte de Witte, Fisher y más. Con música original y colaboraciones emocionantes y prometedoras en el horizonte, la trayectoria de Omnya está preparada para el éxito.

Podés enterarte de todas sus propuestas desde su plataforma en Instagram @sold_out_producciones

DATOS DE INTERÉS

Día y hora: Viernes 5 de julio. Desde las 23 hasta las 6 hs.

Artista invitado: Coyu

Lugar: Circus Dance Club (Acceso Este y Cane 5521, Villa Nueva, Guaymallén)

Entradas : passline.com

Produce: SOLD OUT PRODUCCIONES (@sold_out_producciones)

Gentileza: Mariela Moreno