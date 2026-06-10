Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
San Rafael

Colonia Rusa: amplían la red de agua potable para llevar el servicio a más familias de Jaime Prats

El Municipio de San Rafael avanza con obras de extensión de la red de agua potable en Colonia Rusa. Los trabajos buscan garantizar el acceso al servicio a vecinos que aún no contaban con conexión domiciliaria.

Colonia Rusa, en el distrito de Jaime Prats, suma una nueva obra de infraestructura clave para sus habitantes. Equipos de Electrotecnia y Agua Potable del Municipio de San Rafael comenzaron los trabajos de ampliación de la red de agua potable con el objetivo de llevar el servicio a más familias del paraje.

Las tareas se desarrollan en el sector comprendido entre Las Arabias y Del Desagüe, donde se extienden las conexiones para que más hogares puedan acceder al suministro de agua potable, una mejora que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

¿Dónde se realizan las obras de agua potable?

Los trabajos se ejecutan en distintos puntos de Colonia Rusa, una zona rural ubicada en Jaime Prats. La intervención se concentra entre las calles Las Arabias y Del Desagüe, donde actualmente existen familias que todavía no cuentan con acceso a la red.

Desde el municipio señalaron que la obra permitirá ampliar la cobertura del servicio y llegar a sectores que hasta ahora no disponían de conexión domiciliaria.

¿Qué beneficios tendrá la ampliación de la red?

El director de Electrotecnia, Jesús Dealecio, explicó que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del paraje.

“Iniciamos los trabajos de ampliación de la red en Colonia Rusa. El objetivo es que personas que todavía no contaban con el servicio puedan tenerlo en su hogar, mejorando así su calidad de vida y las condiciones sanitarias de sus hogares”, destacó el funcionario.

El acceso al agua potable representa una mejora fundamental en materia de salud, higiene y bienestar para las familias beneficiadas.

¿Cómo es el plan de expansión del servicio en San Rafael?

La ampliación forma parte de un plan integral que viene desarrollando el Municipio de San Rafael junto a cooperativas y uniones vecinales de diferentes distritos.

La estrategia busca extender progresivamente la red de agua potable hacia sectores que aún no cuentan con cobertura, permitiendo que cada vez más familias accedan a un servicio esencial para su vida cotidiana.

Con estas intervenciones, la comuna continúa fortaleciendo la infraestructura básica en las zonas rurales del departamento y avanzando en obras que mejoran las condiciones de los vecinos.

También puedes leer

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: el 17 de junio inauguran la obra que habilitará miles de nuevas conexiones de gas

San Rafael

Colonia Rusa: amplían la red de agua potable para llevar el servicio a más familias de Jaime Prats

Inseguridad local

Barrio Bombal: preventores detuvieron a un ladrón de 21 y recuperaron lo robado

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: realizan las últimas pruebas y la inauguración será la próxima semana

Plan de educación financiera

Billeteras virtuales y deudas: Mendoza detectó un fuerte aumento del sobreendeudamiento

Donación de sangre

Corre Sangre por tus Venas: Mendoza se prepara para una carrera solidaria

Te puede interesar

Abuso sexual

Policía mendocino detenido por abusar de su hermana: un ADN reveló que era el padre de uno de sus hijos

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: el 17 de junio inauguran la obra que habilitará miles de nuevas conexiones de gas

San Rafael

Colonia Rusa: amplían la red de agua potable para llevar el servicio a más familias de Jaime Prats

Inseguridad local

Barrio Bombal: preventores detuvieron a un ladrón de 21 y recuperaron lo robado

Obra municipal

Gasoducto de San Rafael: realizan las últimas pruebas y la inauguración será la próxima semana

Plan de educación financiera

Billeteras virtuales y deudas: Mendoza detectó un fuerte aumento del sobreendeudamiento

Donación de sangre

Corre Sangre por tus Venas: Mendoza se prepara para una carrera solidaria

El rock de luto

Murió el Indio Solari: adiós a una leyenda que cambió para siempre la historia del rock argentino

Desarrollo Urbano

Ciudad de Mendoza acelera el boom inmobiliario: más de 300 mil m² de obras privadas impulsan nuevas inversiones

Actriz, modelo y arquitecta

Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años: el emotivo mensaje de su hija Juana Molina

Senado de la Nación

Senado: postergan el pliego de Verónica Michelli y avanzan con 50 designaciones judiciales

Crimen en Guaymallén

Crimen de Germán Di Giovambattista: ya son siete los detenidos por el homicidio del empleado municipal en Maipú

violencia escolar

Un alumno ingresó con un cuchillo a una escuela de Guaymallén y activaron el protocolo de seguridad

nada

La historia familiar detrás del brutal crimen de Margarita Gutiérrez y las tensiones que investiga la Justicia

Abuso sexual en Mendoza: una niña de 11 años quedó embarazada y el acusado seguirá preso

Hockey sobre patines

IMPSA domina el Torneo Apertura del hockey sobre patines

Inseguridad vial

Tragedia en Santa Rosa: investigan la muerte de un hombre tras un siniestro vial en Ruta 7

Gran Pena

Dolor en San Rafael por la muerte de Joaquín González, el pequeño futbolista de Pedal Club

Festejo Patrio

Una multitud celebró el 25 de Mayo en el tradicional desfile de San Martín

Casa propia

Cornejo y Rufeil encabezaron la entrega de 48 nuevas viviendas en San Martín