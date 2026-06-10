Mendoza Propone

El Municipio de San Rafael avanza con obras de extensión de la red de agua potable en Colonia Rusa. Los trabajos buscan garantizar el acceso al servicio a vecinos que aún no contaban con conexión domiciliaria.

Colonia Rusa, en el distrito de Jaime Prats, suma una nueva obra de infraestructura clave para sus habitantes. Equipos de Electrotecnia y Agua Potable del Municipio de San Rafael comenzaron los trabajos de ampliación de la red de agua potable con el objetivo de llevar el servicio a más familias del paraje.

Las tareas se desarrollan en el sector comprendido entre Las Arabias y Del Desagüe, donde se extienden las conexiones para que más hogares puedan acceder al suministro de agua potable, una mejora que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

¿Dónde se realizan las obras de agua potable?

Los trabajos se ejecutan en distintos puntos de Colonia Rusa, una zona rural ubicada en Jaime Prats. La intervención se concentra entre las calles Las Arabias y Del Desagüe, donde actualmente existen familias que todavía no cuentan con acceso a la red.

Desde el municipio señalaron que la obra permitirá ampliar la cobertura del servicio y llegar a sectores que hasta ahora no disponían de conexión domiciliaria.

¿Qué beneficios tendrá la ampliación de la red?

El director de Electrotecnia, Jesús Dealecio, explicó que la iniciativa apunta a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del paraje.

“Iniciamos los trabajos de ampliación de la red en Colonia Rusa. El objetivo es que personas que todavía no contaban con el servicio puedan tenerlo en su hogar, mejorando así su calidad de vida y las condiciones sanitarias de sus hogares”, destacó el funcionario.

El acceso al agua potable representa una mejora fundamental en materia de salud, higiene y bienestar para las familias beneficiadas.

¿Cómo es el plan de expansión del servicio en San Rafael?

La ampliación forma parte de un plan integral que viene desarrollando el Municipio de San Rafael junto a cooperativas y uniones vecinales de diferentes distritos.

La estrategia busca extender progresivamente la red de agua potable hacia sectores que aún no cuentan con cobertura, permitiendo que cada vez más familias accedan a un servicio esencial para su vida cotidiana.

Con estas intervenciones, la comuna continúa fortaleciendo la infraestructura básica en las zonas rurales del departamento y avanzando en obras que mejoran las condiciones de los vecinos.