El choque se produjo este viernes en en la localidad de Calamuchita, Córdoba, dejando cuatro víctimas fatales que provenían de la zona Este de Mendoza

Cuatro mendocinos murieron en la madrugada de este viernes en un accidente vial en la ciudad de Córdoba. Todos eran oriundos del Este mendocino.

Las víctimas fatales son Alberto Jesús Campos Hernández (36), Octavio Pérez Toledo (30), Horacio Marcelo Ronchetti (36) y Adrián Leonardo Guajardo (36), oriundos de San Martín y Junín, de acuerdo a las primeras informaciones.

Mendocinos fallecidos en Córdoba.

En relación al hecho, medios de Córdoba indican que el motivo del viaje de estos amigos era para pasar el fin de semana largo en esa provincia. Puntualmente iban a presenciar el Oktoberfest que comienza este viernes y culmina el lunes.

Al respecto, muchos usuarios de redes sociales postean desde el Este sus mensajes de dolor y consternación por lo sucedido en la jornada de hoy.

“Me voy a quedar con nuestras risas de horas y horas, con tus abrazos sanadores, con esas charlas interminables y las mil anécdotas que me contabas entre mates, algún fernet, con las comidas ricas que me hacías y que me cagabas a pedo xq estabas dos horas cocinando y no comía nada ja…” dice uno de los posteos.

Como estos mensajes se replican en todas las redes sociales, todos recordando anécdotas vividas y despidiendo a su familiar o amigo.

Por otro lado, en Sindicato de Obras Sanitarias Mendoza, despidió a su compañero Octavio Pérez Toledo.

El siniestro fue a las 0,30 en la Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 101, y lo protagonizaron un Fiat Uno y un Chevrolet Joy. Las víctimas fatales circulaban en el primero de los rodados mencionados, en tanto que en el otro vehículo iba una pareja.

Ellos son Damián Avilés (40) y Paloma Funes (28), oriundos de Villa del Dique. La joven como consecuencia del choque sufrió la pérdida del embarazo y la fractura de su brazo izquierdo.