Los representantes gremiales de los empleados del Instituto de Juegos y Casino, de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y del EPAS aceptaron la propuesta superadora ofrecida por el Gobierno provincial. Con este acuerdo, ya son 12 los sectores que representan a los trabajadores de la Administración Pública que acordaron con el Ejecutivo.

Este viernes 26, representantes gremiales de los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, y de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo aceptaron la propuesta salarial mejorada presentada por el Gobierno provincial. En el caso de los agentes del IPJC, aceptaron la alternativa 1, que consiste en 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, hay sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo y $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

En el caso de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y el EPAS, se trata de la alternativa 2, que contempla sendos incrementos de 11% para abril, mayo y junio, y como referencia, el básico de enero de 2024.

Los sectores que han aceptado la propuesta salarial de 10% para los meses de abril, mayo, junio y sumas no remunerativas y no bonificables, del Gobierno provincial, son: Regímenes 5, y 15 de ATE y SUTE. Por su parte, los regímenes 13, 35 y Guardaparques representados por ATE, el gremio Sitravi, representante de los trabajadores de Vialidad Provincial, Fiscalía de Estado y Contaduría General aceptaron la propuesta que consiste en sendos aumentos de 11% para abril, mayo y junio.

Cabe mencionar que se mantiene la cláusula compromiso que establece que la próxima reunión paritaria se realizará la última semana de junio para tratar el incremento del tercer trimestre del año teniendo en cuenta la situación fiscal y financiera de la provincia.