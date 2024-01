El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, admitió que el bloque que representa, en Diputados de la Nación, apoyaría a la Ley Ómnibus a cambio de un conjunto de condiciones que incluye la eliminación de las retenciones al vino argentino

Las negociaciones del Gobierno de Javier Milei con algunos sectores de la oposición para conseguir la aprobación de la Ley Ómnibus continúan firmes con la mirada puesta en el próximo jueves cuando se votaría.

Una de las modificaciones solicitadas tiene que ver con las retenciones al vino, la cual estarían dispuestos a modificar atendiendo a uno de los principales reclamos del sector vitivinícola para paliar la crisis que atraviesan los empresarios.

El diputado nacional mendocino, Julio Cobos, confirmó que Javier Milei habría aceptado eliminarlas a cambio del apoyo para que la mega ley avance en su aprobación aunque observando una serie de otras medidas que le hicieron llegar al Ejecutivo durante la reunión de bloque que mantuvieron el jueves y en el que se enumeró un detalle de cada una de ellas.

“Pero no es solamente eso. No es que si bajan a cero las retenciones al vino nosotros vamos a apoyar a la Ley Ómnibus. Nosotros pusimos que no debe eliminarse la movilidad jubilatoria, que no se deben privatizar ni YPF, ni el Banco Nación, ni Arsat y el resto manden una por una las empresas. Las facultades delegadas por un año, y reducidas. Son varias las condiciones. Afuera el capítulo del Código Civil, afuera el de la reforma política. La eliminación de las retenciones está dentro de las condiciones a favor de las economías regionales”, detalló.

Por eso es que además de las retenciones al vino, hay otras concesiones que el presidente estaría dispuesto a realizar a cambio de que finalmente se apruebe la mega ley. Serían cambios en los artículos que establecían las facultades delegadas, las privatizaciones y la reforma en la actualización de las jubilaciones. Además se retirará parte de la reforma electoral.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) aseguraron tener la misma información y confían en que las retenciones a las exportaciones finalmente se eliminen dentro del paquete de medidas solicitadas, aunque aguardan a que la concesión llegue por escrito. En los próximos días el Gobierno enviará la redacción final y las bancadas confirmarán si acompañan, aunque las primeras reacciones fueron de satisfacción y todo parece encaminarse a un dictamen conjunto con el oficialismo.