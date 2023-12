El conflicto por el pedido de quiebra, rechazado por la Justicia, que tiene en el medio de la tormenta a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Fecovita, la institución vinario denunció al Banco Nación. En respuesta la entidad bancaria contestó a través de un comunicado.

El problema institucional que atraviesa la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Fecovita, ahora se trasladó hasta el Banco Nación, luego de que la Justicia rechazara el pedido de quiera contra la empresa vinaria y ésta denunciara al directorio de la entidad bancaria.

A continuación la contestación del Banco Nación

Con relación a la denuncia de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas al Directorio y a la línea del Banco Nación, se informa que este diferimiento de su calificación crediticia se debe a que, en la provincia de Mendoza, se dio inicio a dos pedidos de quiebra de FECOVITA vinculados con una deuda privada que la firma mantendría, circunstancias que, posteriormente, fueron informadas por parte de los directivos de la empresa.

Con posterioridad, se tomó conocimiento de una causa judicial iniciada en el fuero penal en contra de los directivos y síndicos de FECOVITA, relacionadas con la integridad de los estados contables de la firma.

Por dichos motivos, el Banco Nación, de acuerdo con su normativa interna, no la recalificó para el otorgamiento de nuevos créditos.

Por las razones expuestas, no ha habido un corte intempestivo del crédito, sino que causas ajenas a su voluntad impiden determinar con certeza los estados contables y el nivel de solvencia de la firma, cuestionada en ambos procesos judiciales han hecho necesario diferir su calificación, cómo mencionamos anteriormente.

Asimismo, el Banco no se encuentra compelido a brindar asistencia financiera, no resultando ello una obligación jurídica ni un deber hacia la empresa solicitante, sino que debe ajustarse, no sólo a los estados contables sino a circunstancias que puedan poner en riesgo el recupero de los créditos otorgados.

Con lo cual, resulta indispensable determinar los alcances de la situación procesal de FECOVITA, indispensable para otorgar la calificación crediticia de cualquier cliente.

Por último, las autoridades de la empresa han sido recibidas en reiteradas oportunidades para brindar colaboración y atención a los pedidos presentados, pese a los cuestionamientos de los ejercicios 2021 y 2022, investigados en sede penal.