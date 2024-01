El mendocino ocupa un importante cargo en la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile y es acusado, junto al entrenador del equipo nacional, de marginar a la ciclista más ganadora de la historia del deporte pedal Trasandino de la próxima edición de los Juegos Olímpicos

Un ex ciclista de la Provincia de Mendoza está involucrado en un verdadero escándalo en el Ciclismo chileno. Es que Aranza Villalón, la ciclista chilena más ganadora en la historia del ciclismo Trasandino, que ha corrido en muchas competencias en la República Argentina y que incluso ha intervenido en el cuerpo técnico de su selección y equipos en la Vuelta de Mendoza, está en el medio de una tormenta que la complica, la margina.

Es que la destacada ciclista nacida en Santiago de Chile no fue tenida en cuenta por el entrenador del seleccionado chileno (Pedro Palma). La corredora más ganadora del ciclismo chileno apeló la decisión ante la justicia y esta le dio cabida.

Las cosas no están nada bien en el ciclismo chileno desde hace un buen tiempo a esta parte según lo comenta el periodista Isidro Contreras del medio deportivo Globesport.cl. Un nuevo escándalo parece estar a la vuelta de la esquina que salpicará, sin lugar a dudas, a la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile.

Aranza Villalón, la corredora más ganadora en la historia del ciclismo chileno, la que más puntos obtuvo en el actual calendario de la temporada, estaría quedando sin la posibilidad de vestir la camiseta de la selección nacional de su país en los Juegos Olímpicos por maniobras acomodaticias y arbitrarias por parte de un sector de la dirigencia del deporte pedal que responden a los intereses del Gerente Técnico de esa Federación, el alvearense Sergio Gili, el hermano de Ignacio, el dos veces ganador de la Vuelta de Mendoza.

Aranza viene de conquistar la medalla de plata en el Panamericano de Ruta que se desarrollaron en Panamá. Allí fue segunda en la clasificación general final, por delante de la canadiense Alison Jackson (ganadora este año de la clásica Paris-Roubaix) y escoltando a la estadounidense Amber Neven, multicampeona mundial.

La ex integrante del equipo español Eneicat-Global, vigente campeona nacional en la modalidad de la contrareloj y también de la Vuelta Internacional de Formosa (Argentina) ya sufrió este año el destrato de la Federación. “Estoy inmersa en el ciclo olímpico con miras a los Juegos de París del próximo año, y ya estaría clasificada pues tengo la mayoría de los 250 puntos UCI asignados a las ciclistas chilenas para ir a Francia. Y todo lo he hecho con recursos propios. Comencé el año pasado con la Vuelta a Formosa, donde no estuvo la selección chilena, pero sí yo con mi equipo. Y gané esa competencia”, contó la deportista nacional de 28 años tras colgarse la plata en Panamá.

“En los meses de enero y en febrero de este año me quedé en España y luego viajé al Campeonato Nacional de Chile, donde gané la contrarreloj individual. Mucho antes de viajar a Panamá por el Panamericano de Ruta me comunique vía email con la Federación para informarles de mi itinerario y pedirles apoyo. Estaba concentrada con mi equipo en Colombia, pero la Federación nunca respondió, así es que yo he asumido todos los costos para llegar a Panamá e incluso tuve que pagar sobreprecio por el peso de mis dos bicicletas, una para la contrarreloj y otra para la ruta”, agregó la Aranza, dolida por la situación.

Eso quedó en el pasado. Ya es harina de otro costal. Ahora la situación es diferente pero parecida a la vez. Otra vez asoma la trampa. Otra vez asoma el despreció y otra vez aparece para esta consagrada deportista la injusticia.

Ahora a pesar de la norma internacional se le está negando el cupo olímpico que por méritos conquistó. La Unión Ciclista Internacional (UCI) elevó a todas las federaciones del mundo una misiva en donde detallaba las exigencias para que estas clasificaran a sus corredores con vistas a los próximos Juegos Olímpicos de Paris y en donde resaltaba que “el corredor que tenga más puntos UCI hasta ese momento” se quedaba con el cupo (17 octubre 2023).

La Federación que preside Marcos Borie envió un documento el 2 de diciembre del 2023 en dónde violó esa norma cambiándole parte del estatuto, colocándole una coma y le agregó además una frase que señala que si entre dos corredores había menos de diez puntos de diferencia entre sí habría que realizar una clasificación en base a determinadas pruebas específicas que ya se llevaron a cabo, o sea, con aplicación retroactiva, y así definir el cupo en cuestión. Se desprende entonces que la Federación violó todos los derechos de la carta o norma que envió la entidad madre del ciclismo mundial.

La Federación chilena violó todos los derechos de una norma internacional que regula la firma de clasificación. Ante ello la afectada presentó un recurso de protección que se acogió a tramitación.

El resultado de la norma creada significa afuera Villalón y adentro Catalina Soto, ciclista entrenada por el polémico Pedro Palma quien a su vez es el entrenador de la selección chilena de ruta.

Soto (medalla de bronce en los Panamericanos de Santiago Chile en la modalidad de ómnium) también cuenta con méritos para ser considerada a vestir la casaca roja, pero sería en un segundo lugar, ya que son siete los puntos UCI que separan a Villalón de ella. Su designación sería a todas luces arbitraria. Eso es lo que apela Aranza y su entrenador Daniel Bretti.

Lo de Palma excede lo ético. Es juez y parte. Además, es propietario de un club deportivo en el que participa Catalina y entrenador nacional a la vez. Es el brazo derecho del cuestionado gerente técnico, el mendocino Sergio Gili, coach que se ha visto salpicado en varios casos de dopaje, tanto en Chile como en nuestro país.