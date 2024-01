Se trata de Bernardo Cambareri, el joven ciclista de la vecina provincia de Mendoza que se impuso en la pasada carrera de la Asociación Ciclista Mendocina que culminó en la altura de Las Vegas

Entrenado por el mendocino Juan José Godoy, Bernardo Cambareri, joven ciclista de la provincia de San Luis, se transformó en el gran protagonista de la décima carrera de la temporada que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.

“Fue una carrera difícil, dura. No hubo fuga, que es lo que me servía a mí y a mis compañeros, así que estuvimos a rueda en las primeras subidas y después disfrutamos el hermoso paisaje” dijo apenas traspasó la línea de sentencia.

“Ya había corrido aquí cuando más chico. He corrido dos carreras nomás y bueno, me gustaba esta porque hay subidas. Yo en San Luis soy de subir mucho, así que me encantó” señaló el vencedor de una de las carreras más lindas y exigentes del calendario mendocino.

“La verdad es que impresionante la geografía. Nunca había corrido con tanto nivel en la Argentina. Hubo hermosas subidas y me encantó, no fue para nada fácil. La subida puso a cada uno en su lugar, íbamos para donde podíamos y bueno, llegamos delante de todos por suerte” explicó.

“En algunas partes era impresionante los vehículos que había en la ruta, pero bueno, no fue tan peligroso, aunque en algunas partes sí. Incluso antes del tramo final tocamos a algunos para poder pasar” dijo el gran protagonista de la carrera desarrollada en el departamento de Luján de Cuyo.