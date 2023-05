El precandidato a intendente por el Frente Elegí, se mostró preocupado y molesto por el incremento de la plantilla de empleados en la Municipalidad de Las Heras. “Están gastando millones, endeudando al departamento” advirtió el empresario

Desde que asomó en la arena política, Jorge Pandolfino, precandidato a Intendente de la Municipalidad de Las Heras por el Frente Elegí, siempre se mostró como una persona tranquila, pasiva, pero esta vez levantó la voz y se hizo escuchar tras saber de “la pornográfica sangría de funcionarios” que han aumentado la planta de empleados en la Municipalidad de Las Heras, tras el pase de Intendente Daniel Orozco a las filas de Omar De Marchi de la Unión Mendocina.

“Es preocupante lo que está pasando y no es desconocimiento de los que hasta ayer también eran funcionarios de lo que pasa. La sensación de la gente es que se le están riendo en la cara. Sabían lo que pasaba y ahora dicen estar en las antípodas del tema” soltó el reconocido empresario en Radio Nihuil.

“Lo que está pasando es sencillo y hablo como un vecino más. Sí usted se pone a ver los números son doscientas diez personas que han incorporado a planta. Tenían categoría diez y ahora los han elevado a la categoría cincuenta. En esta interna lo que está haciendo (Daniel Orozco) es reclutar generales para la guerra. ¿Cómo es eso? Cada uno de ellos tiene veinticinco, veinte personas que pueden seguirlos. Son veinte por doscientos y eso significa cuatro mil, cinco mil votos que recaudan en un rato cuando un barrio común no los tiene. Todos esos gastos recaen en el contribuyente. Hay lugares en los que ni siquiera tienen agua, no tienen caminos, están destruidos y estamos malgastando la plata de la comuna. Es una cosa de locos” denunció Pandolfino indignado.

“No hay que ser muy entendidos en la materia para darse cuenta que son negociados que hacen. Porque ahora que falta nada para que finalice el mandato pongo doscientas personas más cambiándolas de categoría con sueldos más alto cuando no es necesario, cuando todos sabemos que con sesenta o setenta personas de nivel se pueden cubrir las áreas. Todo esto es un negociado. Seguimos descubriendo que en la política se ha perdido la esencia de la doctrina y todo ahora se toma como un negocio y es eso lo que nosotros queremos cortar” explicó quien fuera Presidente de la Federación Mendocina de Judo.

“Nosotros le pedimos y conversamos con la gente que queremos que no los elijan por la sencilla razón que no somos más de lo mismo. Nosotros lo que queremos es gestionar, no hacer negocios con el municipio, no hacer negocios con la gente y la población que está cansada de más de lo mismo. Imagínese que con tantos funcionarios y tantos empleados que tiene el municipio siguen contratando y buscando empresas de afuera cuando eso se podría hacer perfectamente con los mismos empleados del lugar, pagarles un sueldo más digno y que cada uno gane lo que tiene que ganar y así lograr el sentido de pertenencia para cuidar su trabajo. Hoy todo esto es un verdadero negociado” volvió a cargar el precandidato.

“Si asumiera como intendente trabajaría con los indispensables que hacen falta para cubrir cada uno de los lugares como debe ser, como lo hago en el ámbito privado. También escuché que hay obra pública que se están atribuyendo y no es de ellos. En la zona de El Pastal, en donde yo estoy, hay una escuela que la hecho Nación, no el municipio, y se la atribuyen como propia cuando en El Pastal ni siquiera tenemos agua. Siempre dije que no me gusta hablar mal del otro porque la gente ya está cansada de eso, pero hay cosas que no se pueden soportar” dijo el promotor de boxeo.

“No tenemos agua en El Pastal. No hay agua potable. Tenemos un pozo comunitario en donde sale arena y el municipio no ha sido capaz de invertir dos o tres millones de pesos para arreglarlo y estamos hablando de pagar millones y millones de pesos en plazas y obras que no existen. Hay un montón de licitaciones que no existen, que no están. Me preocupa mucho como va a quedar el municipio. Veo los movimientos del dinero de la campaña y es terrible. Nosotros que estamos haciendo la campaña con esfuerzo y recursos propios nos parece injusto. Se lo que cuesta un cartel, que por supuesto hacemos lo poco que podemos y veo la cantidad de millones de pesos que se gastan en propaganda y cuando me acuerdo que no tenemos agua en donde la necesitamos me pone muy mal” dijo en la parte final de la entrevista.