Este jueves habló Lucía Macías, ​​​hermana de Verónica, quien habló con un canal mendocino y puso en contexto todo lo que vivió la expareja de Cacho Garay.

Lucía declaró en la causa que investiga los presuntos abusos sexuales de Garay contra Verónica. La familia asegura que tenía moretones en su cuerpo.

Además, la hermana de la modelo fue quien denunció al humorista por violencia de género y aseguró que no tenían relación con Verónica ni conoce a Garay.

Lucía aseguró que su hermana no les atendía el teléfono y que, al tiempo, ella les devolvía el llamado. Según su relato perdieron el contacto durante 13 años.

En diálogo con Noticiero 9 señaló que su hermana: “era una persona muy manipulada al punto que nunca nos contó nada, no sabíamos dónde vivía no sabíamos nada de ella. Obviamente, se presentaba en casa, pero no conocíamos nada de su vida lo único que conocemos de Vero es que hizo una revista en la cual ella manifestó que fue obligada por Cacho Garay“.

Tras el pedido para revocar la prisión domiciliaria de Garay, aún se espera el peritaje a los teléfonos involucrados en el delito de desobediencia por romper la prohibición de acercamiento que Garay tiene sobre Macías.