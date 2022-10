La competencia de integración andina, de los Juegos Binacionales 2022, se realizará del 13 al 18 de noviembre en San Luis. Tendrá el apoyo y aporte económico de las regiones chilenas y provincias argentinas. Mendoza estuvo representada en las actividades oficiales por la Subsecretaría de Deportes.

Comenzó la cuenta regresiva con la presentación oficial de la 24ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se disputarán por segundo año consecutivo en San Luis, del 13 al 18 de noviembre. Mendoza estará presente con una delegación de 182 personas, entre deportistas, integrantes del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Técnica, jefe de delegación, 10 oficiales de apoyo para cada deporte específico, médico y kinesiólogo.



Los representantes de la Subsecretaría de Deportes, Rodrigo Araya, director Provincial de Deporte Federado y Alto Rendimiento, y Alejandro Benito, coordinador local de los Juegos Binacionales, mantuvieron durante esta semana tres jornadas de trabajo en la Ciudad de San Luis, que incluyó reuniones de la Comisión Ejecutiva, con responsables del resto de provincias argentinas y regiones chilenas participantes, además de recorrer instalaciones deportivas donde se competirá y participaron en la presentación oficial de la competencia.



Los Juegos Binacionales 2022 tendrán sede en San Luis, Juana Koslay, La Punta, Villa Mercedes, Concarán y Merlo. Se trata de encuentros de integración deportiva para jóvenes de 14 a 19 años que se realizan anualmente entre las provincias argentinas de Mendoza, San Luis, Córdoba y San Juan y las regiones chilenas de Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule y Metropolitana. Se competirá en las siguiente disciplinas deportivas en masculino y femenino: atletismo, balonmano, básquetbol, vóleibol, tenis, tenis de mesa, ciclismo, natación y taekwondo.



Además de los jóvenes deportistas locales, la delegación mendocina estará integrada por Araya, integrante también del Consejo Ejecutivo, y Benito, miembro de la Comisión Técnica. Como jefe de la delegación estará Raúl Lemir, a lo que se agregan los 10 oficiales de apoyo, médico y kinesiólogo.



Araya: “Ayuda y aporte económico conjunto”



El director Araya explicó que “San Luis, más allá de haber tomado la decisión y la posta de realizar los Binacionales este año, debido a la postergación de los Juegos de Valparaíso para el 2023, también se van a llevar a cabo con la ayuda y el aporte económico de las cuatro regiones de Chile, y el resto de las provincias argentinas como Mendoza, San Juan y Córdoba, también colaboran desde el punto de vista presupuestario”.

Consideró al respecto que “este aporte conjunto garantizó que San Luis pueda organizarlo, con lo que eso significa, todo el resto del costo económico, pero que beneficia a los deportistas, ya que les permite a la camada de atletas que les corresponde participar este año, no perder estos Juegos y poder competir a nivel internacional en un torneo que es tan importante en las categorías de desarrollo, como lo es la de los Juegos Binacionales”.

Finalmente, el funcionario mendocino destacó que “como provincia, hemos apoyado a los seleccionados locales. Si bien algunos habían parado sus entrenamientos por la incertidumbre de si se realizaban o no, han continuado trabajando con nuestros Centros de Tecnificación. Estamos con todos los plantes completos en todos los deportes. Fue una gran noticia poderlos confirmar, sobre todo para que el desarrollo de los chicos se mantuviera en el tiempo y pudieran competir a nivel internacional”, concluyó.



Aspectos técnicos

Por su parte, Benito señaló que “lo importante desde el punto de vista técnico fueron las zonas, los deportes que no están en zonas, porque no van a sorteos, juegan todos contra todos. Las localidades donde se van a jugar son similares al 2021, solo que en esta oportunidad se agrega la ciudad de Merlo. Vamos a estar jugando en la ciudad de San Luis, El Volcán, Juana Koslav, La Punta, Villa Mercedes y Merlo”.



Explicó además que, en el caso de Merlo, “es una ciudad muy bonita, pero desde el punto de vista técnico nos dificulta de alguna manera, porque está a más de dos horas de la Ciudad de San Luis. En esa localidad tenemos la natación, el taekwondo y el tenis varones. El tenis también se separó por una cuestión de localidades y canchas disponibles, por lo que el tenis damas va a San Luis”.



“También se sorteó el Tribunal de Disciplina, que es quien maneja todo lo referente a los problemas que puedan surgir de inconducta de algún deportista, de algún público, entrenadores. Está formado por un presidente que es de San Luis y después el resto que va distribuyendo y sorteado entre las distintas provincias argentinas y regiones chilenas. En esta oportunidad, me tocó a mí ser parte de ese tribunal. Estamos trabajando también en todo lo relacionado con la licitación del transporte y de indumentaria”, afirmó Benito.



Las competencias