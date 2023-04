El mandatario y sus representantes en el Senado se expresaron en contra de la norma aprobada por 48 a 9 que prohíbe la ingesta de bebidas antes de manejar

La provincia de Mendoza no aplicará la Ley de Alcohol Cero al volante que fue aprobada este jueves 13 de abril en el Senado de la Nación. En sintonía con los intereses del empresariado vitivinícola, el gobernador Rodolfo Suárez sostuvo que en el territorio seguirá vigente la normativa actual.

La iniciativa que elimina la tolerancia a conductores de vehículos respecto de la ingesta de alcohol fue aprobada ayer con 48 votos a favor mientras que hubo nueve que se inclinaron por la negativa.

Alfredo Cornejo y Mariana Juri salieron a bancar la postura del Gobierno mendocino, que decidió que no implementará la ley en la provincia, con lo cual allí seguirán las cosas como hasta el momento: no habrá ningún tipo de restricción si el conductor de un vehículo toma alcohol y sale a manejar, siempre y cuando no supere la marca de los 0,5 g/l de alcohol en sangre.

El primer mandatario expuso cuatro razones por las cuales entiende que en jurisdicción local no corresponde aplicar la nueva reglamentación.