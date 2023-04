“Se me hizo el ofrecimiento de volver al plano político, lo consulté con familia y tomamos la decisión. No será una empresa sencilla, pero estamos convencidos de nuestras propuestas”, dijo el precandidato a gobernador de Mendoza

El ex intendente de Luján y ex titular del IPV habló esta mañana en el programa “Primeras Voces” que se emite por Radio Nihuil y su frase más sobresaliente fue “tomé la decisión de entrar al barro estando en una zona de confort”.

“Venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Yo estaba afuera de la política, en el tema de la rosca, aunque desde lo privado siempre era hombre de consulta. Durante este tiempo me desempeñé como Gerente de la estación de servicio gigante de Uspallata. Soy el gerente” dijo el enólogo.

“Que nos den terceros, a mí no me preocupa. Lo preocupante sería que no diéramos la lucha, que no tuviéramos idea, que no tuviéramos equipo. Lo preocupante sería que no tuviéramos respuesta para algunos problemas de los mendocinos” dijo quien antes integró las filas del partido demócrata.

“Nunca estuve más de cuatro años en ningún lugar y de esos lugares jamás me echaron. Con todos mis empleadores siempre he tenido una muy buena relación. Tenemos que avanzar, ponernos de acuerdo y con Lucas Ilardo tenemos una muy buena relación” agregó el ahora precandidato a gobernador por el frente Elegí.

Omar Parisi tomó la decisión de volver al ruedo político.

“Creo que la provincia necesita tener un cambio de rumbo. Es lo que buscamos. Tengo una visión distinta porque vengo del sector privado hoy, estoy con otros contactos, otras visiones de la realidad, lo cual puede servir. Y creo que estoy sumando al peronismo una visión fuera de lo que es la política en sí, que es muy buena cuando se genera y se hace bien, pero creo que le doy un perfil distinto” dijo en tono enfático.

“De 36 años que llevo de aportes jubilatorios llevo mitad y mitad de los dos lados del mostrador. En esta oportunidad se me hizo el ofrecimiento, lo consulté con mi familia y tomamos la decisión. Tomé la decisión de entrar al barro y ahora vamos a trabajar para hacer una buena elección”.