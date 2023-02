A través de un comunicado, el intendente de Las Heras, se esperanzó en que los vecinos de la provincia cuyana se unirán para demostrar que se puede luchar con la Constitución Nacional como recurso

El intendente del departamento de Las Heras, el médico gerontólogo Daniel Orozco, hizo un llamado a todos los mendocinos y mendocinas para que se unan a tal fin de ir contra lo que consideró “un nuevo atropello del Gobierno Nacional“.

Lo hizo mediante un comunicado distribuido por correo electrónico donde hizo hincapié en que “el gobierno conducido por Alberto Fernández le está dando la espalda, una vez más, a todos los mendocinos. No solo a quienes en las elecciones deciden por otras construcciones políticas, sino, también, a quienes acompañan el proyecto kirchnerista de país que tantas veces ha perjudicado a nuestra provincia“.

El dirigente y aspirante a ser el próximo gobernador de Mendoza, indicó que “solo es cuestión de mirar unas semanas hacia atrás para recordar cómo fue su actuar con respecto al laudo presidencial desfavorable para la mega obra Portezuelo del Viento, decisión que perjudica la economía de Mendoza”.

“En esta oportunidad, el gobierno Nacional realiza un nuevo atropello a una provincia entera a través de decisiones que son inconstitucionales. Espero que solo haya sido una decisión precipitada, no estudiada, que el petróleo que tienen esas tierras no haya interferido en sus pensamientos. Espero que no haya mal intención y solo se trate de una confusión“, expresó.

Y cerró: “Doy fe que los mendocinos volveremos a unirnos demostrando que somos una provincia fuerte, consolidada y que lucha con la Constitución Nacional como estandarte”.