La Secretaría Electoral Nacional local bochó el primer trámite de la creación del partido La Libertad Avanza, LLA, iniciado por la diputada nacional y, en cambio admitió, el de su competidor, el del abogado mendocino Alejandro Barraza

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, recibió su primer revés judicial de parte de la Secretaría Electoral Nacional luego de haber iniciado, en enero pasado, la presentación de la creación del partido político La Libertad Avanza, LLA, luego de que le bocharan más de 400 fichas. Se quedó corta en apenas 24 fichas y complicada -su iniciativa- luego de haberse comprobado que entre las bochadas hubo firmas de personas que murieron desde 2019.

Por ello es que a la segunda ronda pasó el expediente de su competidor, el abogado mendocino Alejandro Barraza, con claros antecedentes de militancia en el Partido Demócrata, PD, uno de los cuales formó parte de la alianza, junto al Partido Libertario, que la llevó hasta el Congreso de la Nación a la comunicadora nacida en San Juan y ahora oriunda del departamento de Las Heras. Localidad mendocina donde está siendo bien vista luego de haberse conocido la denuncia de empresaios Pyme que la acusaron de traidora. Una situación similar que la mantiene hoy enfrentada al Partido Libertario desde donde también le plantearon una disputa de índole política.

Entrevistado por el periodista local, Jorge Fernández Rojas, en el programa De 6 a 7, en Radio Jornada, Alejandro Barraza, explicó: “La presentación que hice para la conformación de la Libertad Avanza como un nuevo partido político en Mendoza obedece a un deseo de participar orgánicamente de lo que entendemos es un cambio estructural impresionante en la República Argentina a partir del liderazgo del presidente Milei”.

“La verdad es que cuando iniciamos el trámite desconocíamos que había otra presentación -por el expediente iniciado con la firma de Lourdes Arrieta- pero fuimos rápidamente advertidos. Cuando empezamos a hacer el trámite no lo sabíamos pero nos enteramos de inmediato porque desde la misma Secretaría Electoral nos advirtieron sobre la existencia del otro expediente. Que para ser honestos es anterior al nuestro”, admitió.

La presentación realizada por la libertaria Lourdes Arrieta data de enero pasado y la de Alejandro Barraza en marzo. “De todos modos, al momento de nuestra presentación no se había hecho público ese expediente de ninguna manera. No estábamos al tanto nosotros y en general no estaba al tanto nadie”, expresó.

“De lo que sí estábamos al tanto, y por eso decidimos iniciar el trámite, fue que entre la diputada Arrieta y el Partido Libertario, del cual ella era miembro, aunque no se bien cuál era su estatus jurídico de su afiliación partidaria, había una disputa bastante importante. La diputada Arrieta asume como diputada nacional gracias a una alianza que sí existía y que se llamaba La Libertad Avanza, entre el Partido Demócrata y el Partido Libertario, e inmediatamente después surge una disputa entre la diputada y los principales dirigentes del Partido Libertario por cuestiones particulares entre ellos”, apuntó.

Y añadió: “Por eso a nosotros nos pareció que era bueno ser parte de esa disputa e iniciamos el trámite para la creación del partido político de la Libertad Avanza en Mendoza. Y a poco de andar nos enteramos de que ya estaba iniciado otro trámite similar. El que en principio se podría llamar como la Libertad Avanza oficialista, digamos…”

“Según está consignado en el expediente nuestro, la junta promotora está integrada por gente que probablemente no es muy conocida y que no tiene una gran actividad política partidaria previa. Esto lo digo porque muchas veces nos han preguntado si detrás nuestro está Omar De Marchi o si hay alguien del Gobierno Nacional fogoneando. La verdad que no”, aseguró.

En tanto, alcaró: “Yo creo que nos vinculan con De Marchi porque yo tengo una relación personal con él de mucho tiempo al igual que conozco de mucho tiempo a mucha gente. Yo vengo actuando políticamente en el Partido Demócrata desde los 18 años y hasta los 40. Ahora tengo más de 50 y en ese lapso coincidí muchas veces con De Marchi. De ahí es que nos relacionan. Pero ahora la relación con él por esta presentación es nula. Por ejemplo yo nunca fui del Pro ni trabajé en la Municipalidad de Luján de Cuyo”.

“En este primer trámite ante la Secretaría Electoral Nacional en Mendoza a nosotros también se nos dio de baja alrededor de unas 400 fichas que es algo que siempre pasa. Algunas por haber sido observadas como duplicadas. Otras con defectos formales pero la verdad es que la cantidad de fichas que presentamos eran más de unas 1.700 que el mínimo requerido que son cuatro mil. Y nos terminando aceptando cerca de unas 5.300 fichas”, señaló.

Según su criterio, “muy atinadamente, la Secretaría ha ido llevando sendos expedientes de manera contemporánea por eso es que en un momento fuimos cabeza a cabeza y ahora hemos sacado una pequeña luz que, entiendo, será rápidamente recuperada por el otro sector al que le objetaron determinada cantidad de fichas por lo que no lograron alcanzar el número de 4.001 fichas. Por lo tanto ahí nosotros pasamos a la siguiente ronda”.

“El dato más relevante de las casi 400 fichas que les rechazaron a Arrieta es que no hubo razones exclusivamente formales sino que se detectaron fichas de gente que había muerto. Gente que estaba muerta desde hacía tiempo. Desde 2019. Lo cual puede tener un impacto en la marca de su expediente (que llegó a sumar 3.976 fichas). Eso, además de ser una irregularidad puede ser un ilícito. Un muerto en 2019 no puede firmar una adhesión para ningún partido político”, dijo. “Ahí hubo un problema de otro orden legal. Es un delito eso que se hizo”, resaltó.

Ahora el jueves 9 de mayo se deberá concretar una audiencia judicial de oposición donde están convocados todos los sectores involucrados en la disputa por el sello de La Libertad Avanza en Mendoza. “Incluso están convocados el Partido Demócrata y la alianza que se presentó a nivel nacional. Que ya tiene un antecedente porque en la provincia de Córdoba se dio una situación parecida. En el caso de Mendoza concurrirán todos los interesados en expresar algún parecer y con posterioridad a eso se tomará una determinación acerca de cómo sigue el trámite. En ese sentido nosotros ya tenemos una oposición dentro de nuestro expediente. Que es el Partido de La Libertad Avanza de La Rioja, que es el único que existe con ese nombre hasta el momento en Argentina”, detalló.

“En el caso de Córdoba, a la audiencia concurrieron Martín Menem y Karina Milei, quienes llegaron tarde. Fue bastante llamativo. Porque la audiencia era a las 10 de la mañana y por una cuestión de vuelos llegaron como a las tres de la tarde y los recibieron, no se a título de qué pero los recibieron. En el caso de Mendoza, ahora nosotros tenemos la sensación de que tendremos un final feliz y satisfactorio para quienes están interesados en la idea de que la libertad en Mendoza se encause”, se esperanzó.