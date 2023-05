El precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, del Frente Cambia Mendoza, anunció su plan para asegurar “que los chicos terminen la escuela” y para ello que el Gobierno “debe amigarse con los docentes”.

El abandono escolar en la provincia de Mendoza, signado por un 55% de estudiantes con riesgo de deserción que se concentran en unos 50 colegios secundarios, es uno de los ejes que pondrá en práctica Luis Petri, precandidato a gobernador de la provincia cuyana.

La preocupación del abogado, que competirá en las próximas elecciones PASO contra Alfredo Cornejo, además se evidenció sobre “las injusticias que hemos detectado y que produce el ítem aula que exige que el Estado provincial se amigue con los docentes, socios clave en la educación de nuestros hijos”.

En el acto de lanzamiento del precandidato a intendente Ángel “Lito” Luconi en la Ciudad de Tupungato, luego de haber completado una jornada completa de recorridos por empresas agroindustriales en el departamento del Valle de Uco: “La terminalidad educativa tiene que ser una política de Estado. Y para que el milagro educativo se logre en Mendoza necesitamos la colaboración de todos los maestros y docentes de Mendoza”.

“Nuestros adolescentes mendocinos se debaten ante la duda de seguir o dejar la escuela secundaria. Muchos de ellos abandonan sus estudios para salir a trabajar y ayudar a sus familias. En este proceso de asegurar que terminen la escuela secundaria hay que amigarse con los docentes, no se los puede seguir tratando mal”, dijo aludiendo a las diferencias que viene manteniendo el Gobierno de Mendoza con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE.

Remarcó que, “por eso es que tenemos que revisar el ítem aula. No puede ser tomado como un castigo para que el docente tenga que concurrir a la escuela, muchas veces, enfermo para no perder esa parte importante de su remuneración”.

Ligado a la educación y la necesidad de las familias mendocinas que buscan trabajo apuntó: “Nos obsesiona generar trabajo. Pero muchas veces conspiran contra la generación de los trabajos los planes por los que mucha gente se ha acostumbrado y los aleja de la cultura laboral”.

“Además tenemos que generar obras de infraestructura que generen empleo, no las que embellezcan a una localidad puntual. Mendoza necesita acueductos para la ganadería, necesita mejores servicios de gas, luz y cloacas, entre otras iniciativas urgentes. Es una vergüenza que no exista visión estratégica para esas obras en Mendoza”, lanzó.

Después de la inflación, “la inseguridad es uno de los grandes problemas del país. El de la seguridad tiene maneras de ser atacada eficazmente. Yo no quiero mirar al costado o administrar a la inseguridad. Yo quiero salir a la calle a combatirla frontalmente. Para eso necesitamos empoderar a la policía que necesitan del apoyo político”.

“Se tiene que terminar la Argentina de la impunidad para beneficiar a los delincuentes. Hay que enfrentarse a ellos, hay que darles la pelea. Y sí se puede terminar con la puerta giratoria en Mendoza, yo la voy a terminar de cerrar”, marcó. Y añadió: “Mi primera medida de gobierno será colocar inhibidores de señales de telefonía celular en las cárceles”.

En tanto aseguró que, “uno de los grandes flagelos que hemos tenido tanto en el país como en la provincia ha sido el kirchnerismo. Son una bolsa de gatos que solamente buscan el poder. Debemos decidir si vamos a fomentar el trabajo o a la Argentina planera. Yo le preguntaría a Omar De Marchi qué va a hacer ante esta situación. Con Alfredo Cornejo tenemos diferencias porque he recorrido la provincia y no he ido solamente a los actos oficiales para distintas inauguraciones oficiales del Gobierno de Mendoza”.

“En la Mendoza profunda uno se encuentra con gente con mucha angustia. Que no cree que esta situación se puede revertir. Por eso nuestro rival básicamente no es Alfredo Cornejo. Es ganarle al desánimo, a la desesperanza y a todos los que nos quieren hacer creer que no se puede gobernar de otra manera. Y sí se puede gobernar de otra forma a Mendoza”, dijo valorando la figura de Luconi de quien valoró: “Es una persona que viene del llano y desde su lugar de vecino de Tupungato viene dando una pelea pública contra la instalación de una planta de reciclado de residuos en un lugar que perjudicaría tanto a la producción como a la industria del turismo”.

Apuntando a la crisis que hoy viven los mendocinos admitió que, “se los viene ajustando a los por años. Los platos rotos la tiene que empezar a pagar la política. No hay posibilidades de cambio en esta provincia si no hay actitudes ejemplares. Por ejemplo, quienes tienen la posibilidad de tener una casa propia todos los años pagan el Impuesto Inmobiliario. Y quienes pagan el Impuesto Inmobiliario están manteniendo tanto a la Legislatura como a todos los concejos deliberantes en Mendoza. Entonces, si queremos aliviarle el bolsillo a los mendocinos y generar mejores oportunidades de competitividad a las inversiones tenemos que bajar los impuestos en Mendoza”.

“¿Por qué la gente le tiene que pagar los celulares a los funcionarios públicos? El primer día de mi gobierno se los vamos a cortar. Además muchos saben que el Impuesto Automotor es uno de los más caros del país. Por ello muchos radican sus vehículos fuera de la provincia de Mendoza. Con todo lo que se recauda con ese impuesto se mantiene a todo el servicio penitenciario. También hay que bajar los privilegios que actualmente tienen los presos en Mendoza. Los presos también tienen que trabajar. Porque yo quiero que los chicos coman mejor en las escuelas que los presos en las cárceles”, detalló.

Antes del discurso de Petri en el Centro de Tupungato, Luconi, había confesado haber llegado a su condición de precandidato a intendente, “principalmente por una respuesta que no nos supieron dar en el municipio, en esta era de democracia que tanto nos tocó conseguir y ahora no podemos pedir soluciones comunales al actual intendente”. Así el productor agrícola se refirió a los reclamos que dijo conocer de parte “de muchos vecinos y que no han encontrado respuestas”.

“Me trae el compromiso de administrar a una comuna austera. Les aseguro que eso es lo que nos merecemos para vivir en este departamento, donde los jóvenes sean atraídos para desarrollarse con sus ideas y proyectos. Estamos para solucionar los problemas de la gente”, amplió.

Finalmente Luconi nunció la convocatoria “de los vecinos notables para que colaboren con sus ideas, experiencias y conocimientos para hacer de este departamento algo grande”.