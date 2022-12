El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, admitió que quiere salir a combatir a la delincuencia como gobernador de la provincia cuyana y para ello propuso capacitar y empoderar a los efectivos de la Policía de Mendoza

Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, UCR, propuso que los activos que componen a la Policía de Mendoza deberían ser capacitados y empoderados para salir a combatir a la delincuencia en la provincia cuyana “y no administrar la inseguridad”.

La propuesta fue parte de la despedida de 2022 en la Fundación Mendocinos por el Futuro donde analizó además tópicos como educación, crisis económica y pobreza, salud y trabajo, entre otros asuntos, en los que el mendocino puso el lupa de cara al próximo año electoral.

“Respecto a la seguridad, pensar en un Estado que no administre la inseguridad si no que salga a combatir a los delincuentes y que los enfrente. Por eso es imprescindible empoderar a los policías, capacitarlos más aún, que cuenten con más tecnologías, que tengan controles biométricos y que puedan portar pistolas Táser. Hay que acabar con esta suerte de ideología que pone a los delincuentes como víctimas y a las víctimas las posterga y las abandona”, dijo el hombre del Este mendocino.

Mendocinos por el Futuro realizó su balance de año y allí, adémas de su presidente, Luis Petri, estuvo presente el legislador nacional Julio Cobos.

Apuntó que “más allá de que se ha hecho mucho en términos de administración y tenemos las cuenta públicas ordenadas, está claro que tenemos que mejorar muchísimo la seguridad, porque Mendoza es una de las provincias que más robo por habitantes tiene y claramente esto nos tiene que interpelar muy fuertemente para que vayamos por los delincuentes, para que bajemos los índices de inseguridad”.

Antes, explicó: “Este encuentro es para despedir el año, que ha sido un año difícil porque los problemas de la República Argentina no se han solucionado, se han agravado; tenemos más pobreza, más déficit y casi 100 puntos de inflación. Esto nos obliga a pensar en el 2023, un año electoral en el que mendocinos y argentinos tendremos la posibilidad de elegir”.

“Este año trabajamos y recorrimos más de dos veces Mendoza porque no se puede gobernar una provincia que no se conoce. Hemos ido a cada uno de los departamentos hablando con trabajadores, con docentes, con emprendedores, con comerciantes, con jóvenes, con policías para saber qué se vive y qué se siente en cada lugar de la provincia”, compartió.

Y reconoció: “Hemos administrado muy bien a la provincia de Mendoza después del desastre que nos dejó Paco Pérez. Tanto Alfredo Cornejo como Rodolfo Suarez hicieron y siguen haciendo un gran trabajo en Mendoza. Que se distinguió a la hora de combatir la pandemia, de brindar respuestas para no asfixiar la economía y de permitir que nuestros chicos fueran al colegio. Pero hay que seguir trabajando para transformar la provincia. Tenemos un 43% de pobreza, 217 mil mendocinos que no buscan trabajo, 60 mil desempleados, porque nuestros chicos no terminan la secundaria y tenemos uno de los índices más altos de inseguridad por robos del país: más de mil robos cada 100 mil habitantes. Hay que seguir resolviendo los problemas y enfrentar los nuevos desafíos de la Mendoza de la postpandemia”.

“Tenemos que aspirar a recuperar las escuelas públicas para mejorar la calidad educativa y jerarquizar a los docentes. Pensar en una secundaria que prepare a nuestros jóvenes para el trabajo, que les dé herramientas para que cuando salgan al mundo del trabajo se puedan insertar rápidamente en la industria, en el comercio, en el turismo y en cualquier tipo de actividad económica. Y garantizar la terminalidad educativa. La educación tiene que volver a ser ese motor de crecimiento y desarrollo”, propuso.

Y cerró: “Cuando uno tiene la convicción de gobernar una provincia, lo hace por el amor que le tiene y por la necesidad de transformarla. Este es el gran desafío, gobernar la provincia de Mendoza en un espacio en donde todos se sientan representados. Quiero que los mendocinos sean los que elijan a la persona que represente a Cambia Mendoza en las próximas elecciones y ofrecerles una propuesta que los invite a soñar y a creer que desde la política se puede transformar la realidad”.