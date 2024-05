El Tribunal de Cuentas de Mendoza impuso multas y sanciones a Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, a Janina Ortiz, diputada suspendida, y a otros ex funcionarios

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza emitió multas significativas a ex altos funcionarios en el caso de la cooperativa “fantasma” de Las Heras. Entre los sancionados se encuentran la ex secretaria de Gobierno Janina Ortiz, el ex subsecretario Osvaldo Oyhenart y el ex intendente Daniel Orozco, aunque este último por una cantidad menor.

De acuerdo con un informe del diario El Sol, Ortiz y Oyhenart enfrentan las sanciones más severas, siendo requeridos para devolver $59.231.278 y $1.932.142 respectivamente, de manera solidaria. Estos ex funcionarios están bajo investigación judicial por presuntamente otorgar fondos a la cooperativa “Manos a la obra”, la cual se cree que realizaba trabajos para el municipio con fondos millonarios. Ambos fueron imputados por fraude a la administración pública.

El Tribunal también ordenó que Orozco reembolse al Estado la suma de $700.000, mientras que Ortiz y Oyhenart deberán restituir $1.600.000 y $1.500.000 respectivamente. Este último fue el protagonista de un audio que desencadenó el escándalo, revelado por el mencionado periódico.

Sin embargo, no se limitaron las sanciones únicamente a estos individuos, ya que el órgano de control también impuso penalizaciones a aquellos que estuvieron a cargo de áreas responsables de la gestión de las cuentas públicas municipales, con montos diversos.

Otros ex funcionarios mencionados, además de Oyhenart, son: el ex secretario de Hacienda Carlos Nofal, quien deberá pagar $750.000; el ex director de Contaduría Leandro Ariel Tassi, con una multa de $570.000; el ex subdirector de Contaduría Diego Javier Tolín, con una sanción de $80.000; y finalmente, la ex directora de Tesorería Patricia María Díaz, quien tendrá que abonar $480.000.